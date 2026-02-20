Hallaron con vida al tucumano desaparecido en la cordillera de Neuquén: lo que se sabe

Se trata de Salvador Álvarez Cano. El operativo se extendió durante tres días por agua, tierra y aire.

Tras una intensa búsqueda, este viernes efectivos del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) de Junín de los Andes hallaron con vida al tucumano que estaba desaparecido desde hace tres días . Las tareas de rastrillaje se realizaron por agua, tierra y aire.

Se trata de Salvador Álvarez Cano, de 32 años , quien fue encontrado esta tarde, alrededor de las 16 , en un sector de la cordillera. Según se supo extraoficialmente, el joven estaba desorientado, deshidratado y con hambre , aunque en buen estado de salud general, sin lesiones graves aparentes.

El operativo se había activado días atrás tras el hallazgo de su vehículo Volkswagen Gol Trend blanco abandonado en circunstancias extrañas sobre la Ruta Nacional 237, en las cercanías de Villa Traful y Confluencia. El auto presentaba el baúl abierto, la llave colocada y pertenencias personales en su interior, lo que generó preocupación entre familiares y autoridades.

El joven, oriundo de Yerba Buena, había sido visto por última vez en la zona turística de Villa Traful.

¿Dónde fue encontrado?

Este jueves, las tareas de rastrillajes en la zona de Villa Traful habían permitido encontrar pistas claves, cuando el equipo descubrió huellas en un sector complejo, de cuevas y desniveles, que orientaron el operativo hacia un punto más preciso. Sin dudarlo, todas las fuerzas intervinientes intensificaron el despliegue objetivo de cubrir amplias áreas de la cordillera neuquina.

Finalmente, esta tarde se confirmó la noticia del hallazgo con vida de Álvarez Cano. Efectivos del GEOP coordinaban la extracción por vía aérea del joven para trasladarlo a un centro de salud. Dada su actual condición, se espera que reciba varios tratamientos, incluida la hidratación y alimentación para su recuperación.

El operativo demandó la participación de diversas áreas tanto de Neuquén como de Río Negro. Intervino un equipo de la policía de Neuquén a cargo del comisario mayor Guillermo Alfaro, director de Lagos del Sur, la GEOP y efectivos de Río Negro con la Brigada de Canes. Además, se sumó la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, con más de 60 personas.

Las tareas incluyeron rastrillajes por aire, tierra y agua, con drones con cámaras térmicas, un helicóptero y embarcaciones que recorrieron el río.

Un cuadro de salud mental delicado

Desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, confirmaron que su familia había manifestado que el joven tendría problemas de salud mental. Álvarez Cano abandonó en varias ocasiones la medicación que tomaba y tenía antecedentes de internaciones previas. Según se indicó, esa descompensación podría haber agudizado rasgos paranoides y conductas de escape.

"El sábado tuvo comunicación con un amigo que notó síntomas de descompensación. Parte de su enfermedad puede estar llevándolo a huir", explicó Luciana Ortiz Luna, titular de la cartera. "Él debe sentir, con su descompensación, que lo estamos persiguiendo".

Además, Salvador habría sido visto caminando descalzo y con una malla. Días antes le habían suturado una herida en un pie.

Las autoridades no han brindado aún detalles adicionales sobre las circunstancias que llevaron a la desaparición ni sobre el estado exacto en que fue encontrado, pero confirmaron que no reviste gravedad.