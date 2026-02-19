Habló la pareja del tucumano desaparecido: su auto apareció abierto a la vera de la Ruta 237

Salvador Álvarez Cano, de 32 años, se encuentra desaparecido al menos desde este martes, cuando la Policía encontró su auto al costado de la ruta.

Continúa la búsqueda de Salvador Álvarez Cano, un hombre de 32 años oriundo de Tucumán que se encuentra desaparecido. Su paradero es desconocido desde al menos desde el martes, cuando se encontró su auto a la vera de la Ruta 237, cerca de Villa Traful.

En el marco del operativo policial en el que colaboran la Policía de Neuquén, Río Negro, brigadistas de varias localidades, entre otras instituciones, habló su pareja, Ailín Scalella.

"Salva estaba viajando hace un poco más de un mes por el sur. Él conoce la zona de Villa Traful, estuvo en San Martín de Los Andes, en Bariloche, incluso estuvo acampando también", contó la mujer en diálogo con Cadena Uno. "Es un chico que es escalador, sabe de montaña, tiene conocimientos", agregó.

Búsqueda salvador álvarez cano

"Todo el viaje nosotros estuvimos comunicándonos con él, siempre supimos por dónde estaba. Alrededor del día lunes empezamos a perder comunicación con él y ya el martes se realizó la denuncia policial porque no sabíamos nada de dónde estaban y cómo estaba", relató.

La denuncia habría coincidido con la actuación de oficio de la Policía, quienes encontraron el vehículo y comenzaron la búsqueda debido a su estado: estaba con el baúl abierto, la llave puesta y había un par de zapatillas tiradas al lado.

"No sabemos si se metió al río o qué pasó", dijo. "Una persona que aparentemente lo vio en esa zona y dio aviso al número telefónico que que estamos difundiendo, que es el de su mamá", comentó, respecto a la última ubicación conocida del hombre.

Un detalle que preocupa: la medicación de Salvador

Según Scalella, Salvador es "un chico que toma una medicación y el hecho de no tenerla y no poder tomarla, puede desorientarlo, puede hacer que se pierda".

La mujer también aportó una descripción detallada de Salvador. "Salva mide alrededor de 1,80 m, tiene 32 años, es de contextura delgada, tiene el cabello castaño oscuro, un poco enrulado. Generalmente usa lentes, casi todo el tiempo los lleva puestos; tiene tez clara, bigote y barba cortos; algunos tatuajes en los brazos, no muy grandes", describió. "No es un chico que que pase desapercibido", agregó.

Búsqueda salvador álvarez cano (1)

"Realmente es es un chico muy bueno, muy agradable, posiblemente si se cruzó con alguien haya entablado conversación o se haya acercado. Si bien el hecho de no tener su medicación por ahí puede hacer que se retraiga o que trate de estar solo, él de por sí es una persona que es muy sociable", afirmó Scalella.

Respecto a posibles hipótesis de qué le habría pasado, la mujer dijo: "Trato de no pensar porque yo lo único que quiero es que lo encuentren. Puede ser que no haya tomado su medicación y se haya perdido, que haya visto algo que le llamó la atención. Él es muy amante de la naturaleza, de la montaña, es escalador en roca".

Sin embargo, reiteró que trata "de no pensar demasiado porque a ciencia cierta no tengo ningún dato concreto de qué es lo que pudo haberle pasado más que lo que sabemos".