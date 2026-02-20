Provincia planea reactivar este año las obras del hospital norpatagónico en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa confirmó que buscan retomar las tareas con fondos propios y en base a las necesidades de salud.

En un contexto de quita de aportes nacionales para el desarrollo de las obras públicas, el gobierno de Neuquén apuesta a reactivar este año las obras para culminar la primera etapa del hospital norpatagónico , ubicado en la zona norte de Neuquén capital. El gobernador Rolando Figueroa expresó que los avances quedarán supeditados a las necesidades sanitarias de la provincia y el impacto del contexto macroeconómico en Neuquén.

Durante una recorrida por el Polo Tecnológico de Neuquén capital, el mandatario provincial aclaró: "El norpatagónico este año lo vamos a retomar, pero con fondos propios y lo vamos a ir realizando en función de las necesidades que va teniendo salud".

"Recordemos que ahora nosotros hemos hecho la salud accesible en donde hemos focalizado principalmente en generar distintos nodos de atención para que en cada uno de los barrios podamos tener esa atención, con mayor cantidad de horarios para que no toda la demanda termine llegando a a los grandes hospitales", dijo Figueroa sobre la estrategia para descomprimir la fuerte demanda en los nosocomios. "En ese rediseño de la política sanitaria también viene el rediseño de qué obras para nosotros es importante", aseguró.

El gobernador repasó los principales avances que hizo su gestión en materia de salud. "Hemos ejecutado en estos 2 años, 14 mil metros cuadrados de hospitales, que creemos que es un número muy importante", dijo y añadió que se inauguraron hospitales en Rincón de los Sauces y Mariano Moreno, además de la inminente apertura del de Buta Ranquil y otros centros sanitarios, como los de Villa El Chocón o barrio Don Bosco de Neuquén.

SFP Polo tecnologico recorrida figueroa y gaido (6) Sebastián Fariña Petersen

"Nosotros consideramos que es muy importante llegar con la salud a los distintos lugares", dijo Figueroa sobre la estrategia de aliviar las tareas en los hospitales a partir de la diseminación de centros de menos complejidad.

En un contexto de rediseño de la estrategia sanitaria, y ante el retiro de los aportes nacionales que podrían garantizar los avances de una obra tan ambiciosa como el norpatagónico, el gobierno provincial ya había confirmado que el objetivo es habilitar este nuevo centro de salud por etapas.

Sin embargo, la reactivación para culminar la primera etapa, que deberá afrontarse con fondos propios de Neuquén, aún no tiene un plan concreto, ya que estará sujeto al escenario macroeconómico.

Drone Hospital Norpatagónico.JPG

"Creemos que va a ser en el transcurso del año y vamos a ver en función de cómo se van ejecutando las políticas públicas fundamentalmente de qué manera va evolucionando la macroeconomía y sobre todo de algo que somos nosotros dependientes, que es el valor del barril de petróleo y también la cotización del dólar", explicó el gobernador.

"Recordemos que hoy sigue el dólar planchado y la evolución de precios muchas veces muy superior. En el primer año tuvimos que soportar que la evolución del índice de precios versus el del dólar fue tres veces mayor y el segundo año dos veces mayor, ¿no? Entonces la verdad que todo está supeditado también a la macroeconomía", aclaró.

Curiosidad por los movimientos en la obra

En enero de este año, despertó curiosidad el registro de movimientos en la obra del hospital Norpatagónico, el centro de salud de alta complejidad que se proyecta en la zona de la meseta de Neuquén capital. Sin embargo, el ministro de Salud de la provincia, Martín Regueiro, aclaró que la obra aún no se reactivó, aunque el trabajo en el lugar es constante porque se siguen realizando tareas de mantenimiento y cuidado de los materiales de construcción.

En diálogo con LU5, el ministro aclaró que proyectan reiniciar los trabajos en el futuro para habilitar el gran complejo por etapas con el objetivo de hacer una puesta en marcha progresiva y así aliviar cuanto antes la carga que ya tienen otros consultorios y quirófanos de los centros públicos de salud.

Hospital Norpatagónico 2.jpg

"La parte de hormigón, es decir, la estructura más dura, se encuentra en un 70% y el objetivo es avanzar a través de etapas para una puesta en marcha progresiva", dijo Regueiro y aclaró que la primera etapa del proyecto pondrá el foco en la creación de quirófanos ambulatorios. La meta del Ministerios es agilizar las cirugías de baja complejidad que permiten al paciente regresar a su casa el mismo día. Así, pretenden liberar espacio en los quirófanos de otros centros de salud para intervenciones de mayor urgencia o riesgo.

Aunque la obra no reinició su actividad a pleno, el movimiento en el predio es constante. El ministro aclaró que existe una fase previa de mantenimiento y cuidado del patrimonio. Al respecto, señaló :"Es una obra muy grande que se hará en etapas, por lo que parte de los mantenimientos y de la limpieza del establecimiento ya se encuentran en marcha para el cuidado de los materiales".