Cómo estará el tiempo durante este fin de semana largo en Neuquén

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipó el ingreso de aire húmedo en el Alto Valle que aumentará la nubosidad de cara al sábado y domingo.

Tras una semana marcada por el sol y la estabilidad, el panorama meteorológico se prepara para un giro de cara a los próximos días en Neuquén capital y alrededores.

El ingreso de aire húmedo modificará las condiciones en el cielo , trayendo un incremento notable de la nubosidad y un leve ascenso de la temperatura en horas de la tarde, aunque el frío no dará tregua durante los períodos nocturnos.

De acuerdo con el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , el cielo despejado que acompañó en las últimas horas empezará a decir adiós.

Los neuquinos y neuquinas deberán preparar las camperas gruesas para las primeras horas del sábado, mientras que las tardes se presentarán un poco más templadas pero cargadas de nubes.

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Cómo estará el tiempo

Este sábado 23, el cielo pasará de estar completamente limpio a cubrirse de forma total, tanto durante el día como en la noche. El termómetro registrará un leve ascenso térmico impulsado por el ingreso de humedad, alcanzando una máxima estimada de 19°C.

Sin embargo, se espera que la jornada nocturna registre una mínima de 0°C, acompañada por vientos del noreste a 26 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 47 km/h.

En tanto, el domingo 24, la inestabilidad ganará terreno en la región. El cielo continuará mayormente cubierto durante gran parte del día, con una temperatura máxima que descenderá levemente hasta colocarse en los 16°C.

Los períodos inestables y aislados se harán sentir, aunque hacia la noche se prevé un leve mejoramiento con cielo mayormente despejado. El viento rotará hacia el sector sudoeste, disminuyendo su intensidad a unos 11 km/h con ráfagas similares, lo que dará un respiro tras la ventolina del sábado.

La mínima para el segundo día del fin de semana largo volverá a tocar el piso de los 0°C.

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Qué pasará durante el feriado

El feriado del 25 de mayo traerá condiciones ideales para los tradicionales festejos patrios y los encuentros familiares al aire libre durante la tarde. El cielo se presentará mayormente despejado durante el día con una máxima de 17°C.

Hacia la noche, la nubosidad volverá a incrementarse de manera parcial y la temperatura mínima se ubicará en 1°C, con vientos muy leves que apenas superarán los 12 km/h.

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La rutina laboral de la semana corta iniciará el martes 26 con el regreso del cielo cubierto a la región del Alto Valle. Será una jornada de marcados contrastes térmicos: por un lado, la tarde se mantendrá templada con una máxima de 19 °C, pero por el otro, la noche registrará un bajón térmico considerable, con una mínima de -1 °C. El viento del sudeste soplará con ráfagas moderadas de hasta 32 km/h en las horas diurnas.

El pronóstico extendido de la AIC anticipa que el pico de temperaturas de la semana llegará el miércoles 27, donde la máxima tocará los 20 °C. No obstante, una masa de aire frío volverá a hacerse notar durante la noche con una mínima de 2 °C, con vientos y ráfagas muy leves que rondarán los 13 km/h.