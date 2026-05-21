Pronóstico en Neuquén: se viene un finde largo con una marcada amplitud térmica

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas anticipó tardes con temperaturas inusualmente elevadas. El tiempo durante el feriado del 25 de Mayo.

El otoño neuquino sigue mostrando su faceta más inestable y obliga a los vecinos a salir de casa con la campera a mano. Para los próximos días, y especialmente de cara al fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo, el tiempo en Neuquén capital presentará un combo meteorológico muy variado: tardes templadas con máximas que rozarán los 19°C, un progresivo aumento de la nubosidad y un marcado descenso de la temperatura nocturna con heladas que se harán sentir con fuerza.

Según el reporte emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), las condiciones meteorológicas comenzarán a modificarse de manera paulatina. Para este jueves 21 de mayo, la jornada diurna se presentó con cielo despejado y una temperatura máxima de 15°C, acompañada por vientos del noreste a 22 km/h y ráfagas de 27 km/h.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente durante la noche, con el desplome de la temperatura hasta registrar una mínima de -2°C bajo un cielo que continuará despejado, con vientos del este a 20 km/h.

El ingreso de aire húmedo y el aumento de nubes

Las proyecciones oficiales anticipan un cambio en la circulación de los vientos para toda la zona de la Patagonia norte. A partir de hoy se prevé el ingreso de aire húmedo del noreste. Este fenómeno meteorológico será el principal responsable de una modificación progresiva en el cielo.

SFP Otoño hojas colores (14).JPG Sebastián Fariña Petersen

A raíz de este ingreso de humedad, el organismo detalló que habrá un aumento de la nubosidad sobre el fin de semana. Aunque el sol acompañará durante las primeras jornadas, las nubes irán ganando terreno, anticipando jornadas más grises, pero con temperaturas máximas que todavía se mantendrán en rangos amigables para la época del año. De todas maneras, el reporte también advierte que se mantendrán las mínimas en torno a los cero grados centígrados con períodos inestables aislados en los valles.

El pronóstico del tiempo día por día en Neuquén

Para planificar las actividades recreativas, las salidas o las reuniones familiares, es clave conocer el mapa detallado del tiempo para las próximas jornadas según el pronóstico extendido de la AIC:

Viernes 22 de mayo: La jornada comenzará con un cielo completamente despejado tanto de día como de noche. Será el día más templado de la semana, con una temperatura máxima que alcanzará los 18°C durante la tarde . El viento del noreste soplará a 27 km/h con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h. Hacia la noche, el termómetro registrará un fuerte descenso hasta ubicarse en - 1°C , con ráfagas del noreste que treparán a los 37 km/h.

La jornada comenzará con un cielo completamente despejado tanto de día como de noche. Será el día más templado de la semana, con una temperatura máxima que alcanzará los . El viento del noreste soplará a 27 km/h con ráfagas que podrían llegar a los 34 km/h. Hacia la noche, el termómetro registrará un fuerte descenso hasta ubicarse en - , con ráfagas del noreste que treparán a los 37 km/h. Sábado 23 de mayo: El fin de semana arrancará con un cambio drástico en el cielo, que se presentará totalmente cubierto durante todo el día y la noche. La temperatura máxima estimada se ubicará en los 17°C , impulsada por vientos del noreste a 25 km/h y ráfagas de 31 km/h. En la noche, la mínima volverá a perforar el cero absoluto marcando -1°C , con ráfagas desde el sudeste alcanzando los 36 km/h.

El fin de semana arrancará con un cambio drástico en el cielo, que se presentará totalmente cubierto durante todo el día y la noche. La temperatura máxima estimada se ubicará en los , impulsada por vientos del noreste a 25 km/h y ráfagas de 31 km/h. En la noche, la mínima volverá a perforar el cero absoluto marcando , con ráfagas desde el sudeste alcanzando los 36 km/h. Domingo 24 de mayo: Para la previa del feriado se anticipa un cielo parcialmente nublado durante las horas de luz. La máxima rozará nuevamente los 17°C, con vientos del oeste a 20 km/h y ráfagas de igual intensidad. Hacia el turno nocturno, las nubes se disiparán dejando el cielo despejado, pero el frío se intensificará notablemente con una mínima de -2°C y vientos calmos de apenas 13 km/h.

SFP Clima frio calor invierno otoño nubes (2) Sebastián Fariña Petersen

Qué pasará el feriado del 25 de Mayo

El lunes patrio es una de las fechas más esperadas por los neuquinos, ideal para descansar, romper la rutina o disfrutar del tradicional locro en familia. Las condiciones del tiempo para el feriado del 25 de Mayo serán mayormente estables, transformándolo en un día ideal para quedarse adentro o salir bien abrigados si se opta por pasear.

Durante el día lunes, el cielo se mantendrá mayormente despejado, ofreciendo una tarde agradable con una máxima de 16°C. Lo más destacable de la jornada será la notable disminución del viento, que soplará de manera muy leve desde el sudeste a tan solo 9 km/h, con ráfagas asociadas de la misma velocidad, garantizando un ambiente calmo en la vía pública.

Sin embargo, para la noche del feriado nacional se prevé un desmejoramiento paulatino con un cielo que pasará a estar mayormente cubierto. La temperatura mínima se ubicará exactamente en los 0°C, con un viento leve del este a 10 km/h.

Feriado del 25 de Mayo (3).jpg Claudio Espinoza

La tendencia para el inicio de la semana laboral

El martes 26 de mayo marcará el regreso a las actividades de rutina en la administración pública, las escuelas y los comercios del Alto Valle. El pronóstico extendido indica que el frío continuará firme en la región pero con valores diurnos llamativamente elevados para la época.

El cielo estará completamente cubierto durante todo el martes, tanto de día como de noche. Curiosamente, la temperatura máxima mostrará un repunte térmico y se elevará hasta los 19°C durante la tarde, bajo la influencia de vientos del noreste a 17 km/h y ráfagas de 21 km/h. Para la noche del martes, el panorama continuará encapotado, con una temperatura mínima de 1°C y vientos del este a 12 km/h con ráfagas asociadas de 12 km/h.

Ante este escenario de jornadas con gran amplitud térmica, bajas temperaturas nocturnas y la probabilidad de períodos inestables aislados descrita por la AIC, las autoridades regionales recuerdan a la población la importancia de conducir con máxima precaución en los accesos urbanos y rutas del Alto Valle durante las primeras horas de la mañana, debido a la posible formación de hielo sobre la calzada o bancos de niebla localizados que reducen la visibilidad.