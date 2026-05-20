Un trabajador de una obra céntrica fue atropellado: todo quedó grabado

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana frente a la obra Green Tower, a metros de la calle Independencia, en el Alto neuquino.

Un operario que trabajaba en la obra del edificio Green Tower fue atropellado este miércoles por la mañana sobre el boulevard 25 de Mayo, a pocos metros de la intersección con calle Independencia, en pleno centro de Neuquén.

El hecho ocurrió en plena vía pública y quedó registrado en un video de cámaras de seguridad al que accedió LM Neuquén . En las imágenes se observa cómo el trabajador trataba de cruzar desde el boulevard hacia la obra cuando fue embestido por un vehículo que circulaba por la zona.

Tras el impacto, varias personas que estaban en el lugar se acercaron rápidamente para asistir al hombre, que se levantó con dificultad, mientras el tránsito permanecía parcialmente interrumpido sobre el boulevard.

El momento quedó grabado por cámaras de seguridad

El video muestra la secuencia completa del accidente ocurrido frente al edificio en construcción Green Tower, una de las obras privadas que actualmente se desarrolla en esa zona de la capital neuquina.

Operario atropellado

En las imágenes también puede verse que el tránsito era intenso al momento del choque y que otros trabajadores de la obra salieron inmediatamente a auxiliar al operario atropellado.

Hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud del trabajador ni si debió ser trasladado a un centro médico luego del siniestro.

Tampoco se supo si hubo intervención de la Policía o si el trabajador hizo la denuncia, teniendo en cuenta que estaba trabajando cuando ocurrió.

El accidente ocurrió en un sector de importante circulación vehicular de la ciudad, especialmente durante las primeras horas de la mañana, cuando coinciden el ingreso laboral y el movimiento de obras en construcción.

Buscan al conductor de una camioneta que atropelló a una adolescente en Centenario y escapó

En las últimas horas, una adolescente de 16 años fue atropellada por una camioneta mientras circulaba en bicicleta por el barrio Vista Hermosa de Centenario y ahora buscan al conductor, que escapó del lugar sin asistirla. La familia ya preparaba la denuncia para que se investigue el caso.

El hecho ocurrió el martes cerca de las 18 en la esquina de Cuba y Alfredo Palacios. Según relató la madre de la joven, la adolescente regresaba de una clase de educación física cuando fue impactada por una camioneta que sería una Renault Oroch. Tras el choque, el conductor continuó su marcha y se dio a la fuga.

A pesar del golpe, la joven logró reincorporarse por sus propios medios y llegar hasta su vivienda. Luego, sus familiares la trasladaron al Hospital Dr. Natalio Burd, donde fue atendida por un fuerte golpe en la cabeza y raspones en las piernas.

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En el centro de salud le colocaron suero y le realizaron estudios para descartar heridas de mayor gravedad. Después de varias evaluaciones médicas, recibió el alta, aunque durante la noche continuaba con fuertes dolores en distintas partes del cuerpo, especialmente en una rodilla y en la zona de la sien.

La madre de la joven indicó que el vehículo involucrado sería conducido por un hombre adulto mayor. Además, señaló que la familia iba a radicar la denuncia tanto en la Comisaría 52 como en Tránsito Villa Obrera para intentar identificar al responsable.

Mientras avanza la presentación judicial, los familiares pidieron colaboración a vecinos y personas que hayan pasado por el sector en ese horario. También solicitaron que quienes tengan cámaras de seguridad domiciliarias revisen las imágenes para intentar obtener datos de la camioneta o del conductor que escapó tras el impacto.

Por estas horas, la familia espera que algún testimonio o registro de cámaras permita avanzar en la identificación del vehículo involucrado.