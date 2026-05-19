Alerta por un sismo que sacudió Lima: así se sintió en un programa en vivo

El movimiento telúrico en la capital peruana fue de 6.1 y tuvo como epicentro en Ocucaje, en la región de Ica.

Un sismo se registró, en la tarde de este martes, en Perú con una magnitud de 6.1, que tuvo una profundidad de 81 kilómetros y cuyo epicentro fue a 41 kilómetros al sur de Ica, en el suroeste de ese país andino.

Así lo confirmó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) . Según el diario La República, el movimiento telúrico “no generó alerta de tsunami, de

acuerdo con la Marina de Guerra del Perú, aunque fue percibido en Lima, Huancavelica y en regiones cercanas”.

De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) habría personas heridas alcanzadas por el fuerte sismo que sacudió la región como así también viveindas afectadas, comercios, instituciones oficiales y centros educativos.

Los medios locales compartieron las declaraciones del jefe del IGP, Hernando Tavera, quien detalló que el movimiento telúrico se registró dentro del continente y a una profundidad considerable, y descartó cualquier alteración en el nivel del mar. “En otras palabras, no hay tsunami”, señaló en declaraciones al medio Latina. Agregó: “Ha sido un sacudimiento bastante intenso, pero de corta duración”.

sismo- Perú-2 Gentileza Diario La República

En vivo

En pleno programa de radio televisado (en Exitosa), se pudo comprobar que al momento de sacudirse la tierra, se sintió en plena transmisión. La periodista continuó informando mientras el temblor se sntió en el estudio de radio. "Se registró un movimiento telúrico en nuestra capital. Son las 12.59, por favor tengan la mochila de emergencia preparada", advirtió al tiempo que invitaba a guardar la calma.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/2056819873351704667&partner=&hide_thread=false | Sismo de magnitud 6,1 es captado en directo en el estudio de una radio de Lima. pic.twitter.com/OoaoJ3HrTK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 19, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/igp_peru/status/2056802216137068885&partner=&hide_thread=false Respecto al último sismo de M6.1, el #IGPInforma lo siguiente: pic.twitter.com/BuVfMToEmc — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 19, 2026

Suspenden clases por derrumbe

El temblor imactó en alguna casas de altos estudios como en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) de Ica donde hubo un colapso del techo de una de las aulas, que provocó la caída de infraestructura en su interior. Además se reportaron daños en la zona del comedor. No obstante, no hubo denuncias de estudiantes lesionados, pero las autoridades decidieron suspender las actividades académicas.

También la Universidad Nacional San Luis Gonzaga anunció la suspensión de sus actividades académicas y administrativas luego del temblor de 6.1. Según La República, desde la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, en coordinación con Defensa Civil, realizarán la evaluación de todos sus locales con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y resguardar la integridad de la comunidad universitaria.