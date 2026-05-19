Pueblo de España ofrece casa gratis y trabajo fijo a quienes se muden: los requisitos para acceder

El pueblo de España busca voluntarios para vivir gratis entre las montañas y ofrece trabajo asegurado.

Un pequeño pueblo de España busca revertir la despoblación y para ello lanzó una tentadora propuesta. Se trata de Arenillas , una localidad de apenas 40 habitantes que lanzó un plan con incentivos reales para atraer nuevos vecinos, con el objetivo de reactivar su economía y garantizar su continuidad.

La propuesta del pequeño pueblo i incluye una vivienda municipal completamente equipada sin costo de alquiler , un trabajo fijo como albañil y la posibilidad de gestionar el bar social del pueblo. El objetivo no es atraer turistas ni visitantes ocasionales, sino familias que quieran instalarse de manera permanente y formar parte de la comunidad.

Arenillas es un pequeño pueblo rural del España que cuenta con apenas 40 habitantes censados. Durante décadas, la despoblación ha sido una amenaza constante: los jóvenes se marchan a las ciudades en busca de oportunidades y el pueblo lucha por mantener su actividad durante todo el año.

Sin embargo, el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas han decidido tomar cartas en el asunto. Tras rehabilitar siete viviendas en los últimos años, ahora ponen a disposición una casa municipal completamente equipada y sin coste de alquiler para la familia seleccionada.

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La curiosa condición que llamó la atención

Uno de los requisitos más comentados es que se priorizan familias con hijos en edad escolar. La razón es simple: para muchos pueblos pequeños, la presencia de niños puede ayudar a sostener escuelas, servicios y vida comunitaria.

También se espera compromiso de permanencia. Arenillas no busca visitantes temporales, sino vecinos que acepten integrarse a una localidad chica, con otro ritmo y otras responsabilidades.

Cómo postularse paso a paso

No hay plazo fijo cerrado en las informaciones publicadas, pero se recomienda actuar rápido porque el interés es masivo. El proceso es sencillo y directo:

Contacta al Ayuntamiento de Arenillas a través de su página web oficial, teléfono o email (puedes encontrar los datos actualizados en el sitio municipal o en portales de noticias locales). Envía una solicitud detallada explicando tu situación familiar, motivaciones y experiencia (especialmente en albañilería o gestión de espacios sociales). El ayuntamiento evaluará las candidaturas priorizando el compromiso a largo plazo y la presencia de niños.

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Un pueblo de Italia ofrece vivienda gratis y trabajo

En medio de montañas del centro de Italia, este pueblo pequeño quiere revertir su despoblación con una propuesta poco común. Se trata de una localidad de apenas 115 habitantes que ofrece vivienda y oportunidades laborales, con el objetivo de reactivar su economía.

Ubicado dentro del Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga, a más de 1.300 metros de altura, el lugar se destaca por sus paisajes montañosos y su encanto histórico, que lo posicionan como uno de los rincones más pintorescos de la región de Abruzzo.

Pueblo. Italia. El pueblo de Italia se encuentra en medio de las montañas y, por sus tentadoras ofertas de vivienda y trabajo, se convierte en una excelente opción para residir.

La propuesta no apunta al turismo temporal ni a quienes buscan pasar unos días de descanso, sino a personas dispuestas a instalarse de manera estable y convertirse en parte de la comunidad.

La tentadora oferta del pueblo italiano

Se trata de Santo Stefano di Sessanio, y el programa ofrece viviendas en alquiler a precios simbólicos, ayuda económica mensual para facilitar la instalación, subsidios destinados a quienes quieran abrir un negocio o desarrollar un emprendimiento en el pueblo y la posibilidad de desarrollar actividades vinculadas al turismo y la cultura local.

Según trascendió, los nuevos residentes podrían recibir hasta 8.000 euros anuales durante tres años, además de un aporte único de hasta 20.000 euros para iniciar una actividad económica. En total, la asistencia económica podría alcanzar los 44.000 euros, aunque el acceso al dinero depende del cumplimiento de determinadas condiciones relacionadas con la residencia permanente y el proyecto laboral presentado.

La convocatoria está orientada principalmente a personas de entre 18 y 40 años. Pueden postularse ciudadanos italianos que vivan en otras ciudades, ciudadanos de la Unión Europea y también personas que tengan permiso de residencia permanente válido en Italia.

El requisito principal es comprometerse a vivir allí durante al menos cinco años.