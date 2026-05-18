Lesionado: Lamine Yamal no jugará en el debut de España en el Mundial 2026

El delantero del Barcelona se lesionó en el tramo final de la temporada con su equipo y llega con lo justo.

La selección de España recibió la mala noticia de que su gran estrella, el joven Lamine Yamal, se perdería el primer partido del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, ya que no llegaría a recuperarse del todo para esa fecha de una lesión que sufrió en la pierna izquierda.

El español se perderá el primer encuentro del combinado español, que será el 15 de junio a las 13 (hora de Argentina), cuando se enfrenten con Cabo Verde.

Yamal sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda a fines de abril al ejecutar un penal en el partido entre su equipo, el Barcelona, y el Celta de Vigo, un tipo de lesión que requiere entre seis y ocho semanas de recuperación.

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Previamente, los dirigidos por Luis De La Fuente afrontarán dos amistosos para finalizar su preparación de cara a la cita mundialista. El primero de estos partidos será el 4 de junio contra Irak, mientras que solo cuatro días después se enfrentarán con Perú.

Lamine Yamal está convocado, pero llega tocado al Mundial 2026

La preocupación en España no se limita solo al debut, ya que también corre riesgo la presencia de Yamal en la segunda fecha del Grupo H, donde tendrán como rivales a Arabia Saudita.

De todas maneras, tanto Cabo Verde como Arabia Saudita son rivales de segundo orden, por lo que España no tendría problemas para superarlos aun sin Yamal.

El debut de la joya española se daría recién en la tercera y última fecha, cuando se mida con Uruguay. Este partido será de vital importancia, ya que la selección que finalice segunda en el Grupo H podría ser el rival de Argentina en los 16avos de final.

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Rival de Argentina: la lista oficial de Austria

Austria presentó la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde será uno de los rivales de la Selección argentina en el Grupo J.

Las principales figuras del combinado austríaco son el mediocampista Marcel Sabitzer, el defensor David Alaba y el delantero Marko Arnautovi, quienes se desempeñan en el Borussia Dortmund de Alemania, el Real Madrid de España y el Estrella Roja de Serbia, respectivamente.

El Mundial 2026, que iniciará en solo 24 días, representará la primera aparición de Austria en el torneo de selecciones más importante después de 28 años.

Su última participación se había dado en Francia 1998, donde quedó eliminada en la fase de grupos con un saldo de dos empates (Camerún y Chile) y una derrota (Italia). Su mejor registro en esta competición se dio en la edición de Suiza 1954, donde finalizó en el tercer puesto. Además, quedó cuarta en Italia 1934.

Austria se enfrentará con la Selección argentina el 22 de junio a las 14, por lo que será el segundo rival de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026. En la previa, todo apunta a que ambos combinados son los candidatos a quedar primeros en dicha zona.

El debut de Austria en el Mundial será el 17 de junio a las 13 (hora de Argentina) ante Jordania. Previamente, disputará dos amistosos de preparación: el 1° de junio contra Túnez y, 10 días después, se cruzará con Guatemala.

Los convocados de Austria para el Mundial 2026