Ciudades dónde se va a jugar el Mundial 2026 y el recorrido que hará la Selección argentina

El Mundial 2026 , que por primera vez en la historia será organizado por tres países, se disputará en 17 ciudades . ¿Cuáles son?

Desde que comenzó a disputarse la Copa del Mundo -allá por Uruguay 1930-, tan sólo en una ocasión el Mundial fue organizado por más de un país: en 2002, la máxima cita recayó en dos anfitriones (Japón y Corea del Sur). Pero sin dudas que el Mundial 2026 marcará un hito histórico, puesto que será albergado ni más ni menos que por tres naciones: Canadá, Estados Unidos y México. Los organizadores definieron que la Copa se disputará en 17 ciudades . ¿Cuáles son?

Cabe recordar que la FIFA dispuso, para esta ocasión, que el Mundial incluya tres ceremonias de inauguración: la principal, que tendrá lugar el jueves 11 de junio en Ciudad de México (con el partido entre México y Sudáfrica), y las otras dos el viernes 12 de junio en Toronto (Canadá contra Bosnia y Herzegovina) y en Los Ángeles (Estados Unidos-Paraguay).

La FIFA dispuso, para esta ocasión, que el evento incluya tres ceremonias de inauguración.

Una por una, las ciudades dónde se va a jugar el Mundial 2026

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México, se disputará en 17 ciudades:

Vancouver (Canadá).

Toronto (Canadá).

Nueva York (USA),

Nueva Jersey (USA).

Los Ángeles (USA).

Dallas (USA).

Kansas City (USA),

Houston (USA).

Atlanta (USA).

Boston (USA).

Filadelfia (USA).

Miami (USA).

Seattle (USA).

San Francisco (USA).

Ciudad de México (México).

Guadalajara (México).

Monterrey (México).

Es oportuno reseñar que la gran mayoría de los partidos del Mundial 2026 se disputarán en Estados Unidos (78), en tanto que en México y Canadá se desarrollarán 13 cotejos en cada uno.

De esta Copa serán parte 48 selecciones y, a raíz de ello, la FIFA estipuló un cronograma que contempla ni más ni menos que 104 partidos. Así, el torneo se inicia el jueves 11 de junio de 2026 y finaliza el domingo 19 de julio de 2026. El encuentro decisivo está pautado en el MetLife Stadium de Nueva York.

¿En qué ciudades jugará la Selección argentina en el Mundial 2026?

La Selección Argentina, por el Grupo J, jugará en estas ciudades en el Mundial 2026:

Martes 16 de junio a las 22.00 (hora de Argentina): vs. Argelia , en el Arrowhead Stadium de Kansas .

, en el Arrowhead Stadium de . Lunes 22 de junio a las 14.00 (hora de Argentina): vs. Austria , en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington.

, en el AT&T Stadium de -Arlington. Sábado 27 de junio a las 23 (hora de Argentina): vs. Jordania, en el AT&T Stadium de Dallas -Arlington.

Qué días jugaría Argentina si queda en el primer puesto del Grupo J

Messi De Paul Selección Portada

Un dato clave a tener en cuenta es que la Selección Argentina jugaría a lo largo de toda la competencia en ciudades de los Estados Unidos (si culmina tercera en su Grupo podría jugar un partido en Canadá).

Lo cierto es que si los Albicelestes lograsen el primer puesto del Grupo J, su calendario a partir de la fase eliminatoria quedaría estipulado de la siguiente manera:

Viernes 3 de julio de 2026 : en 16 avos de final jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami , a casi 2.000 km de distancia de Arlington, ante el 2° puesto del Grupo H, conformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.

en 16 avos de final jugaría en el Hard Rock Stadium de , a casi 2.000 km de distancia de Arlington, ante el 2° puesto del Grupo H, conformado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Martes 7 de julio de 2026: en octavos de final, viajaría a Atlanta, Georgia, para afrontar su partido en el Mercedes Benz Stadium. En esta instancia, se enfrentará ante el ganador del duelo de segundos entre el Grupo D y el G.