Deportes La Mañana Boca Todo listo: un exjugador de Boca será refuerzo del Chelsea antes del Mundial

El pase ya es un hecho: Valentín Barco será nuevo jugador del Chelsea, en una transferencia que fue tomando fuerza con el correr de los días hasta concretarse. El ex Boca viene de destacarse en el Racing de Estrasburgo, donde logró consolidarse como una pieza clave. El acuerdo ya está cerrado de palabra y su llegada se dará una vez finalizada la temporada europea, sin trabas entre los clubes.

Barco 1 Barco hizo un lindo gol en el último partido de la Selección ante Zambia. Cuándo viajará Barco a Inglaterra para sumarse al Chelsea El movimiento se facilita por la estructura empresarial que vincula a ambas instituciones, ya que comparten propietarios dentro del mismo grupo inversor. Aunque no trascendieron cifras oficiales ni la duración del contrato, se sabe que parte del monto de la transferencia beneficiará a Boca. Antes de mudarse a Inglaterra, el volante disputará las últimas fechas de la Ligue 1 y los compromisos internacionales que restan con su equipo, que pelea por puestos de copas europeas.

El salto al elenco de Londres se explica por su crecimiento sostenido desde su llegada a Francia a mediados de 2025. En el conjunto galo, el convocado a la Selección Argentina por Lionel Scaloni amplió su repertorio al pasar de lateral a volante, lo que potenció su influencia en ataque. En total, acumula 53 partidos, con dos goles y 11 asistencias, números que reflejan su evolución. Ese rendimiento también lo puso en la órbita del pujatense, quien lo sigue de cerca rumbo al Mundial de Norteamérica en 2026.