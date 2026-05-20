Cómo será el nuevo puente peatonal en el río Correntoso en Villa La Angostura

Se conoció el proyecto del municipio local que apunta a fortalecer la infraestructura turística. El aprovechamiento de uno de los puntos favoritos de los visitantes en la localidad del sur provincial.

El ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales destacó la presentación del proyecto técnico preliminar impulsado por la municipalidad de Villa La Angostura para la construcción de un nuevo puente peatonal sobre el río Correntoso . La propuesta está orientada a fortalecer la infraestructura turística y recuperar uno de los espacios históricos y paisajísticos más representativos de la localidad.

La iniciativa contempla una estructura destinada exclusivamente al tránsito peatonal, pensada no solo para mejorar la conectividad del sector, sino también para consolidar un nuevo punto de encuentro recreativo y turístico integrado al entorno natural.

Desde el ministerio remarcaron la importancia de este tipo de proyectos para seguir fortaleciendo la calidad urbana y turística de los destinos neuquinos, especialmente en localidades donde el paisaje y el patrimonio forman parte central de la experiencia de quienes visitan la región.

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Cómo será la estructura

El proyecto prevé la construcción de un puente de 54,20 metros de longitud, emplazado en el mismo sitio donde históricamente funcionó el antiguo puente de madera construido en 1938.

La propuesta combina una estructura metálica revestida en madera que busca mantener una estética vinculada al paisaje cordillerano y a la identidad histórica de Villa La Angostura.

Uno de los aspectos más distintivos del diseño es su inspiración arquitectónica en la mutisia, flor provincial de Neuquén. Además, incorpora elementos que refuerzan el vínculo entre infraestructura, naturaleza y cultura local.

La novedad: un mirador

El puente incluirá un mirador central con óculo para la observación del río y de peces para generar una experiencia de contemplación en uno de los cursos de agua más reconocidos de la Patagonia.

El desarrollo también contempla la construcción de decks en ambas márgenes del río, destinados a crear nuevos espacios de descanso, permanencia y observación del paisaje tanto para residentes como para visitantes.

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Desde el gobierno provincial destacaron que la integración paisajística y la puesta en valor del patrimonio natural son ejes fundamentales para consolidar destinos turísticos sostenibles y competitivos.

Asimismo, el proyecto prevé la posibilidad de preservar parte de la estructura del antiguo puente de madera, sujeto a futuras evaluaciones técnicas y patrimoniales, con el objetivo de conservar elementos vinculados a la memoria histórica del lugar.

Financiamiento

Actualmente, la propuesta ya cuenta con memoria descriptiva y desarrollo técnico preliminar, un avance que permitirá gestionar alternativas de financiamiento para su futura ejecución.

La futura construcción del puente peatonal sobre el río Correntoso pretende fortalecer la oferta turística de Villa La Angostura, incorporar infraestructura de calidad, nuevos espacios públicos y propuestas que integren naturaleza, recreación y patrimonio en uno de los destinos más emblemáticos de la cordillera neuquina.