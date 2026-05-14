El sueño del edificio propio de la Escuela Primaria 361 de Villa La Angostura cada vez más cerca

Este jueves, Figueroa firmó el decreto de adjudicación de la obra. La inversión supera los 5.125 millones de pesos.

La obra se realizará en un plazo de 450 días corridos.

Este jueves el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa , firmó el contrato de adjudicación para la construcción del nuevo edificio de la Escuela Primaria Nº 361 de Villa La Angostura.

La obra demandará una inversión de 5.135.207.766 de pesos. La misma será ejecutada por la unión transitoria conformada por las empresas Brick SRL y Master Obras SA.

El proyecto del nuevo establecimiento prevé un plazo de ejecución de 450 días corridos. Las autoridades destacaron que la obra “forma parte de las políticas de fortalecimiento de la infraestructura educativa impulsadas por el gobierno provincial”.

Con este edificio, la comunidad educativa de Villa La Angostura accederá a espacios adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

villa la angostura

Un edificio propio para la Escuela Primaria 361

La obra de la Escuela Primaria Nº 361 se construirá en el mismo predio en el que se ejecutará la EPET Nº 28, ubicado en la zona suroeste de Villa La Angostura. El mismo está delimitado por las calles Cerro Bayo, Millaqueo, El Michay y Las Frambuesas, a pocos metros de la avenida Los Arrayanes, en el tramo urbano de la ruta nacional 40.

Dentro del terreno funcionan también instalaciones deportivas municipales, conformando un futuro Parque Polideportivo y Educativo integral.

Más de 76 alumnos disfrutarán del establecimiento

Actualmente la institución posee una matrícula de 76 estudiantes. Desde su creación, la primaria funcionó en espacios adaptados, entre ellos un Centro de Formación Profesional y la Planta de Campamento local.

El nuevo edificio contará con más de 1.850 metros cuadrados cubiertos, desarrollados principalmente en una sola planta, con sala de máquinas en planta alta. Incluirá siete aulas comunes, biblioteca, sala de informática, sala de música, sala multipropósito y salón de usos múltiples (SUM) destinado a actividades físicas y recreativas.

Además, habrá espacios administrativos y pedagógicos, cocina, depósito de alimentos y sanitarios diferenciados para estudiantes y docentes. En el exterior se ejecutarán un playón multifunción, estacionamiento para personal y visitantes, veredas perimetrales y un sector destinado a ejercicios sobre calle El Michay.