Descubren a una mujer con un grupo sanguíneo único en el mundo: el principal problema que enfrentaría

El hallazgo fue realizado por investigadores durante unas pruebas rutinarias antes de someterse a una intervención quirúrgica.

Un equipo de investigadores identificó un grupo sanguíneo inédito en el mundo gracias a los avances en secuenciación de ADN . El hallazgo, sin precedentes, tiene como única portadora conocida a una mujer originaria de Guadalupe, un territorio francés en el Caribe.

Tras años de investigaciones y análisis genéticos de alta precisión, el Establecimiento Francés de Sangre confirmó oficialmente el descubrimiento.

El nuevo sistema sanguíneo fue bautizado como “Gwada negativo”, en referencia al lugar de origen de la paciente, de acuerdo con un informe publicado por El Español.

La Organización Internacional de Transfusión Sanguínea reconoció este descubrimiento a comienzos de junio durante una reunión científica celebrada en Milán y con esta incorporación, el catálogo mundial de sistemas de grupos sanguíneos asciende ya hasta los 48 reconocidos oficialmente.

Así nació la investigación que culminó en el inédito hallazgo

La historia comenzó hace 15 años, cuando la mujer acudió a unas pruebas rutinarias antes de someterse a una intervención quirúrgica en París y, durante el análisis, los especialistas detectaron un anticuerpo completamente desconocido que llamó la atención de los investigadores franceses.

En aquel momento, la tecnología disponible no permitía profundizar demasiado en el caso y, según explicó el biólogo médico Thierry Peyrard, integrante del equipo científico responsable del hallazgo, los recursos eran insuficientes para comprender qué provocaba aquella rara reacción sanguínea.

donación de sangre

En 2019, la situación cambió, ya que, gracias al desarrollo de las técnicas modernas de secuenciación de ADN, los científicos lograron identificar una mutación genética específica que explicaba la aparición de este grupo sanguíneo extremadamente raro y completamente distinto a los catalogados anteriormente.

Los investigadores determinaron además que la paciente heredó el gen mutado tanto de su padre como de su madre y esa combinación genética excepcional habría dado lugar a un perfil sanguíneo único que, hasta el momento, no había aparecido en ninguna otra persona estudiada.

El nuevo grupo sanguíneo es incompatible para una transfusión

Los especialistas consideran que la mujer podría ser incompatible con cualquier otro ser humano para una posible transfusión y, según indicó Peyrard, actualmente es "la única persona del mundo compatible consigo misma", una circunstancia extraordinaria, incluso, dentro de la hematología especializada.

El nombre "Gwada negativo" fue elegido porque resultaba sencillo de pronunciar en distintos idiomas y mantenía un vínculo directo con las raíces de la paciente, mientras que se trata de un término que convenció a la comunidad científica implicada en la investigación internacional sobre grupos sanguíneos raros.

Por su parte, el EFS explicó que este tipo de descubrimientos resulta fundamental para mejorar la atención médica de pacientes con perfiles sanguíneos poco frecuentes y los investigadores continúan buscando posibles casos similares en otros países gracias a los avances recientes en genética molecular.