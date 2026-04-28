Detectaron en Argentina seis personas con uno de los grupos sanguíneos más raros del mundo

El hallazgo no solo tiene valor científico, sino que obliga a reforzar controles en transfusiones y embarazos.

El equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas logró identificar estos casos mediante estudios clínicos y serológicos de alta complejidad.

En las últimas horas, un importante equipo médico confirmó que se detectaron en Argentina, seis personas con el grupo sanguíneo más extraño del mundo. El descubrimiento no solo tiene valor científico. También impacta en la seguridad de transfusiones de sangre y en el control de embarazos.

El hallazgo se validó con apoyo de la Cruz Roja Internacional de Japón, referencia global en inmunohematología.

El Hospital Nacional Posadas confirmó seis casos de Gerbich negativo, uno de los fenotipos más raros del mundo , y abrió una nueva etapa en Argentina en la identificación de pacientes y donantes con características especiales.

Este avance no solo representa un logro científico, también permite al sistema de salud anticipar y prevenir complicaciones graves en transfusiones y embarazos, ya que la identificación precisa de grupos sanguíneos raros como el Gerbich negativo evita que los pacientes reciban sangre incompatible, lo que podría provocar reacciones inmunológicas.

Gerbich negativo, uno de los grupos sanguíneos más raros del mundo

El grupo Gerbich negativo se caracteriza por la ausencia de ciertos antígenos en la superficie de los glóbulos rojos. Estos antígenos están vinculados a proteínas específicas y su falta genera una reacción particular del sistema inmunológico.

donación de sangre El sistema de salud de Argentina avanza en la identificación de tipos de sangre raros para mejorar la seguridad en transfusiones.

En términos prácticos, esto implica que una persona con este fenotipo puede desarrollar anticuerpos peligrosos si recibe sangre común. El organismo identifica esos elementos como extraños y puede desencadenar una reacción inmunológica severa.

Los sistemas más conocidos de clasificación sanguínea son ABO y Rh, pero existen más de 300 antígenos distintos que dan lugar a variantes menos frecuentes. Dentro de ese universo, el Gerbich negativo aparece en una proporción muy baja, incluso en menos de una persona cada mil, y en algunos contextos en cifras aún más reducidas.

Cómo se detectaron los casos en Argentina

El equipo de Hemoterapia del Hospital Posadas logró identificar estos casos mediante estudios clínicos y serológicos de alta complejidad. En total, se confirmaron seis situaciones:

tres pacientes embarazadas.

dos hermanas detectadas en un estudio familiar.

un donante voluntario.

La validación se realizó con tecnología molecular y con la colaboración de la Cruz Roja de Japón, que ratificó los resultados bajo estándares internacionales.

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó la importancia del hallazgo y afirmó: “Identificar estos fenotipos poco frecuentes es fundamental, porque una transfusión incompatible puede provocar reacciones inmunológicas graves”.

Además, señaló que el objetivo ahora es avanzar hacia una detección autónoma en el país, lo que permitiría acelerar diagnósticos y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones complejas.

Impacto en las transfusiones y los embarazos

Los especialistas indicaron que el hallazgo tiene consecuencias directas en la práctica médica. En el caso de las transfusiones, contar con información precisa sobre estos fenotipos permite evitar errores que podrían poner en riesgo la vida del paciente.

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En embarazadas, la detección temprana resulta determinante. Si existe incompatibilidad sanguínea entre madre e hijo, puede desarrollarse la enfermedad hemolítica del recién nacido, una condición que afecta los glóbulos rojos del bebé y puede derivar en anemia u otras complicaciones.

La identificación de estos casos permite diseñar estrategias de control específicas y garantizar una atención más segura tanto durante el embarazo como en el momento del parto.

Además, el avance impulsa la creación de registros de donantes con sangre poco frecuente, lo que facilita el acceso a unidades compatibles cuando se presentan casos críticos.

El Hospital Posadas ya identificó más del 50% de los donantes con fenotipos raros en el país, y este nuevo descubrimiento refuerza su papel dentro de la inmunohematología de alta complejidad.

A partir de la cooperación internacional, Argentina comenzó a desarrollar herramientas propias para detectar estos grupos sin depender de centros externos. Este proceso apunta a consolidar una red local capaz de responder con rapidez ante situaciones que requieren diagnósticos precisos y urgentes.