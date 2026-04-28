Explosión en la escuela especial un día antes del inicio de clases: evacuaron a docentes, auxiliares y padres

Se registró una explosión cuando los auxiliares usaban la cocina. La escuela Especial 1 permanecía sin clases desde el 14 de marzo por una pérdida de gas.

Una explosión en una escuela especial de Neuquén generó un momento de extrema tensión. De acuerdo a la información brindada por la institución se trató de un episodio que suscitó la evacuación de docentes, padres y auxiliares que mantenían una reunión por el inminente inicio de clases, luego de obras para reparar problemas edilicios.

"Sucedió en plena reunión con las familias porque mañana estaba previsto el comienzo después de dos meses sin clases", indicó Gisela, una de las docentes de la escuela Especial 1 Senderos de Luz, ubicada en calle Galarza, del oeste neuquino.

Tras el desalojo de emergencia, la comunidad educativa permeneció en el patio exterior a la espera de la llegada de Bomberos y autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE). "Pedimos que ante el temor que genera cualquier situación de explosión y de gas que ellos han minimizado, se pida que Camuzzi realice las pruebas de hermetecidad para brindar seguridad ", indicó Valeria Benavidez, secretaria general de ATEN Capital.

Qué provocó la explosión en la escuela

El incidente ocurrió en el sector de la cocina donde se habían finalizado obras de refacción, ocasionando un gran temor por la posibilidad de un daño mayor o un incendio.

"Fue en el artefacto nuevo que instalaron en la cocina, los auxiliares fueron a hacer uso y explotó después de cuatro horas de encendido", señalaron las docentes. No se registraron trabajadores heridos ni daños en las instalaciones. "De milagro están todos bien", expresó Gisela y agregó que luego de la explosión del artefacto de cocina pudieron bajar la llave de gas y se activó el protocolo de evacuación.

"Hace dos meses estamos sin clases por una cuestión de abandono de la estructura del edificio escolar" resaltó la docente. En este sentido, detallaron que tuvieron situaciones previas de pérdida de gas que suscitaron que el 14 de marzo, el primer día que se dio inicio a la actividad escolar, se dictara la suspensión de clases.

"Ese mismo día tuvieron que evacuar a los estudiantes", recordó la docente. De esta manera, la institución empezó un reclamo al Concejo Provincial de Educación (CPE). "Estuvieron en obra, cambiaron artefactos de la cocina y demás, hoy mientras se llevaba adelante la reunión entre familias y docentes, otra vez este inconveniente con el gas, se está jugando con la vida permanentemente".

Preocupación por las condiciones en la escuela

En tanto, una de las docentes de la escuela presente al momento de la explosión, realizó un video, donde indicó que la reunión en la escuela Especial 1 tenía como objetivo hacer un recorrido para supervisar los arreglos que mantenimiento había hecho después de dos meses sin clases.

"Los chicos nunca pudieron empezar las clases, hoy era la reunión con las familias donde se iban a firmar las actas acuerdo, y se iba a brindar información y mañanaíbamos a comenzar el ciclo lectivo con el acto, estando los docentes con las familias en las aulas explotó el horno de la cocina nueva que instalaron hace cuatro días porque hay una fuga de gas", informó.

Explotó una cocina en la escuela especial un día antes del inicio de clases

De esta manera, criticó duramente a las autoridades: "estos son los arreglos que el CPE hace en las escuelas después de dos meses sin clases porque empezamos, los chicos vinieron dos días y el segundo día tuvieron que ser evacuados por una fuga de gas".

Entre los pasos a seguir luego del incidente, detallaron que realizaron la denuncia correspondiente al CPE y continuarán con las reuniones en la escuela primaria 256 hasta que consigan la nueva habilitación.