Rolando Figueroa sumó a una ex diputada del MPN a su gabinete

En una reestructuración de la Jefatura de Gabinete, la gestión provincial sumó a una ex legisladora provincial al equipo de trabajo. Los detalles.

A través de la firma de un decreto, el gobierno provincial hizo oficial la designación de una nueva funcionaria en la gestión de Rolando Figueroa que integrará el equipo de la Jefatura de Gabinete. Se trata de una ex diputada provincial por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que asumirá el cargo de Subsecretaria Legal y Técnica de la provincia de Neuquén.

El área quedará a cargo de la ex legisladora neuquina María Laura Du Plessis, que ocupó una banca en la Legislatura de Neuquén entre 2015 y 2023 como representante del partido entonces oficialista, el MPN . La flamante secretaria tuvo un rol protagónico en el Poder Legislativo, donde fue presidente de la comisión de Energía, y también en su perfil partidario: ocupó distintos cargos en la estructura del partido provincial, por lo que tiene una fuerte identidad empenista.

En las elecciones de 2025, Du Plessis expresó su apoyo al partido que lidera el gobernador Rolando Figueroa . A través de sus perfiles oficiales en redes sociales, acompañó la candidatura de Julieta Corroza y Juan Luis Ousset, los referentes de La Neuquinidad para el Senado nacional.

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Desde el cambio de gestión en diciembre de 2023, la Subsecretaría, que depende de la Jefatura de Gabinete, era ocupada por Aylén Martín Aimar, que en las últimas semanas renunció a su cargo para asumir como Auditora General del Poder Judicial.

Martín Aymar también tiene trayectoria en la gestión públicada ligada a la gestión del MPN. Entre 2019 y 2023 fue secretaria de Cámara en la Legislatura del Neuquén, duranta le presidencia del ex vicegobernador Marcos Koopmann. De este modo, ambas funcionarias compartieron un espacio de trabajo en el Poder Legislativo durante el último período.

El año pasado, a su vez, participaron de los avances en la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia como representantes legales del Gobierno. Por eso, desde el gobierno señalaron que la ex diputada ya ejercía funciones en la Provincia.

Consideraron también que Du Plessis podía aportar un perfil técnico que combina no sólo saberes legales sino una extensa experiencia ligada a la función pública.

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El pasado 24 de abril, el decreto 559/2026 de designación se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Neuquén. La normativa "designa Subsecretaria Legal y Técnica, dependiente de la Asesoría General de Gobierno del Ministerio de Jefatura de Gabinete, a la Dra. María Laura du Plessis, a partir de la firma del presente Decreto".

Según se especificó, la Subsecretaría Legal y Técnica de la provincia funciona bajo la órbita de la Asesoría General de Gobierno, bajo el comando de María Florencia Perebroisin que, a su vez, depende del Ministro Jefe de Gabinete de la provincia, Juan Luis "Pepé" Ousset. Tanto Figueroa como Ousset firmaron el decreto de designación.

Esta oficina cumple un rol de asesoramiento jurídico y como un filtro técnico para el funcionamiento del Estado provincial. Du Plessis será la nueva encargada de revisar los decretos y resoluciones que firme el gobernador para verificar que se ajusten a las normativas vigentes y cumplan así con los requisitos de legalidad y consticionalidad.