"Que salga cero pesos": el plan de Rolando Figueroa para traer la Copa Davis al Ruca Che

El rumor que surgió la semana pasada fue confirmado por el propio gobernador durante el homenaje por el Día del Periodista. Lo que se sabe de las gestiones.

El gobernador Rolando Figueroa reconoció que hay gestiones para traer la Copa Davis a Neuquén

La bomba publicada la semana pasada por el periodista Sebastián Torok desde Buenos Aires hace ruido en la región. La posibilidad de que la Copa Davis llegue a Neuquén en septiembre es concreta y las negociaciones están en pleno desarrollo. Así lo confirmó el propio Rolando Figueroa en las últimas horas.

El movilero de LU5 , Juan Manuel Curcho, contó su charla al respecto con el gobernador en el último agasajo que organizó Provincia, como cada año, por el Día del Periodista en Casa de Gobierno.

Allí, Figueroa reconoció: “Estamos negociando para que salga cero para Neuquén” . Como habían respondido algunos funcionarios en off la semana pasada, la idea del gobierno provincial es que el evento pueda llegar al estadio Ruca Che con financiamiento privado.

rolando figueroa LU

Los detalles de la negociación

Además, Curcho detalló que el vínculo es directamente entre la empresa que maneja la Davis y el gobierno de Neuquén. Los derechos de comercialización de la Copa pertenecen a la agencia HavasSports Argentina S.A. la que, entre otras cosas, maneja los escenarios para que Argentina juegue de local.

"De acuerdo a lo que pude averiguar, la gestión es directamente de la provincia con esta empresa", contó el periodista de LU5, quien agregó que, como el formato no está resultando tan atractivo, la posibilidad de llevarla al interior del país es concreta.

SFP Dia del periodista casa de gobierno gobernador (14) Sebastián Fariña Petersen

Estaría descartada la posibilidad de que se juegue en Córdoba, ya que, según explicó el periodista, "no hay correlación entre el ticket vendido y el costo de la organización".

Siguiendo esta línea de razonamiento, la intención es buscar financiamiento privado para afrontar los gastos que implica.

La función del gobierno en ese caso es unir mediante la gestión a posibles sponsors con la empresa que tiene los derechos y que sea rentable para todas las partes, evitando acudir a dinero público.

El optimismo de cara a la decisión final está fundamentado en diferentes razones. La provincia suele ser escenario de eventos nacionales e internacionales de esta índole, además de tener un estadio como el Ruca Che que está en condiciones de recibir espectáculos relevantes.

Además, la negativa de otras sedes y el hecho de que la información haya surgido desde Buenos Aires invitan a ratificar que la posibilidad es concreta.

Ruca Che - arreglos - parquet - pintura (8) Claudio Espinoza

Un momento importante para el tenis nacional

Hace más de dos años que Argentina no juega de local por la Davis, por lo que este regreso cobra más trascendencia que una serie cualquiera. La última vez fue en febrero de 2024 frente a Kazajistán en Rosario, donde el anfitrión ganó 3 a 2.

El equipo que dirige Javier Frana viene de perder como visitante frente a Corea del Sur (3 a 2) a comienzos de año.

La serie frente a Turquía, que se jugará entre el 18 y 20 de septiembre, tiene el objetivo de mantenerse con chances de regresar a los Qualifiers en 2027. De perder, Argentina quedará obligado a competir nuevamente en esa zona durante 2027, buscando una nueva oportunidad recién para 2028.

Para esta llave frente a los turcos, podrían volver algunas de las mejores raquetas argentinas, incluyendo a Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 36 del ranking. Después están Tomás Martín Etcheverry (28), Mariano Navone (38), Juan Manuel Cerúndolo (56), Camilo Ugo Carabelli (59), Thiago Agustín Tirante (60) y Sebastián Báez (64).