La Copa Davis podría venir a Neuquén en septiembre

La versión trascendió en las últimas horas y se difundió a través de las redes sociales.

La posible llegada de la Copa Davis por primera vez a Neuquén sacude el ambiente deportivo. El estadio Ruca Che podría ser sede de la próxima fecha del certamen de tenis por equipos que Argentina ganó en 2016 y por el que deberá ser local entre el 18 y el 20 de septiembre que se aproximan.

La bomba fue lanzada desde Buenos Aires, donde el periodista especializado en tenis, Sebastián Torok, contó que la Asociación Argentina de Tenis tiene avanzadas las gestiones para organizar ese evento en la región y que tanto la Capital Federal como otras ciudades están descartadas por diferentes motivos, principalmente económicos.

El propio Torok afirmó que la AAT tendría apoyo estatal para que el enfrentamiento ante Turquía , por el grupo Mundial de la Davis , se lleve adelante en el mítico estadio neuquino.

Ruca Che - arreglos - parquet - pintura (9) Claudio Espinoza

Si bien no hubo confirmación oficial de manera pública, LMNeuquén pudo saber que las chances de concretar la llegada del tenis profesional a la ciudad son concretas y que en la AAT está pensada como principal destino posible.

Un momento importante para el tenis nacional

Hace más de dos años que Argentina no juega de local por la Davis. La última vez fue en febrero de 2024 frente a Kazajistán en Rosario, donde el anfitrión ganó 3 a 2.

El equipo que dirige Javier Frana viene de perder como visitante frente a Corea del Sur (3 a 2) a comienzos de año.

arg copa davis

La serie frente a Turquía tiene el objetivo de mantenerse con chances de regresar a los Qualifiers en 2027. De perder, Argentina quedará obligado a competir nuevamente en esa zona durante 2027, buscando una nueva oportunidad recién para 2028.

La superficie

En caso de concretarse la llegada de la Davis a Neuquén por primera vez en la historia, el piso Ruca Che tendrá que ser adaptado para una superficie rápida o de polvo de ladrillo.

Normalmente, en Argentina a este nivel se juega sobre polvo de ladrillo, tanto al aire libre como en "indoor".

Aunque también existe la posibilidad de hacerlo sobre carpeta o cemento. Así pasó con las finales de la Davis en 2008, que se disputaron ante España en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata.

Este tipo de eventos generan impacto no solo a través de la venta de entradas, que en el Ruca Che donde pueden concurrir hasta 5000 personas. También genera mucho movimiento en gastronomía y hotelería.

El mítico estadio fue remodelado y mejorado en los últimos meses luego de cumplirse 30 años de su inauguración y tranquilamente puede recibir espectáculos internacionales.

La vuelta de los mejores del ranking

Uno de los problemas que tuvo Frana para armar el equipo contra Corea fue la ausencia de las figuras más importantes del tenis argentino a nivel mundial.

Para esta llave frente a Turquía, es probable que se produzca el regreso de las mejores raquetas argentinas, incluyendo a Francisco Cerúndolo, ubicado en el puesto 36 del ranking. Después están Tomás Martín Etcheverry (28), Mariano Navone (38), Juan Manuel Cerúndolo (56), Camilo Ugo Carabelli (59), Thiago Agustín Tirante (60) y Sebastián Báez (64).