Franco Colapinto, en busca de los puntos en Hungría: hora y cómo ver la carrera

La Fórmula 1 celebra una nueva fecha de su calendario y el piloto argentino de Alpine largará en una posición favorable.

Franco Colapinto afrontará este domingo 26 de julio una nueva oportunidad en la Fórmula 1 . El piloto argentino de Alpine largará desde el 13° puesto en el Gran Premio de Hungría , que se correrá desde las 10 de la mañana, hora de Argentina, en el circuito de Hungaroring.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 se puede seguir en vivo desde Argentina a través de distintas plataformas, tanto por televisión como por streaming. La opción principal para ver las carreras online es Disney+ Premium , que transmite la cobertura de ESPN con prácticas, clasificación, carreras Sprint y Grandes Premios.

Además del streaming, los fanáticos también pueden seguir la actividad por televisión a través de Fox Sports Argentina, según la disponibilidad de cada cableoperador. Esta señal forma parte de la cobertura regional de la Fórmula 1 y suele emitir las principales sesiones del fin de semana de carrera.

Otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de la categoría. Allí se pueden encontrar transmisiones en vivo, tiempos, cámaras a bordo, radios de los equipos, datos en directo y contenido adicional, dependiendo del plan contratado por cada usuario.

El sábado dejó mejores sensaciones para Colapinto después de un viernes muy complicado, en el que no participó de la FP1 por la presencia del rookie Paul Aron y luego chocó en la práctica libre 2. En la FP3 pudo recuperar confianza, giró 30 vueltas y terminó 14°, antes de meterse en la clasificación con un auto más acomodado.

En la qualy, el argentino superó la Q1 con un tiempo de 1:19,771 y avanzó a la segunda tanda. Sin embargo, en la Q2 no pudo dar el salto esperado: marcó 1:19,027, quedó 13° y terminó a casi cuatro décimas de Nico Hulkenberg, quien cerró el corte para ingresar entre los diez mejores.

Después de la clasificación, Colapinto reconoció que se quedó con bronca porque sentía que podía haber terminado más arriba. “La qualy 2 no fue buena, no hicimos un buen trabajo con las gomas. El primer sector fue muy malo y no pude recuperar lo que perdí... Da un poco de bronca”, expresó.

El argentino también explicó cuánto le pesó el poco rodaje del viernes. “Ayer no giré, di tres vueltas nomás en la FP2”, señaló. Y agregó: “Es una lástima, el auto estaba bastante fuera de la ventana que a mí me gusta y al no tener la oportunidad de hacer la FP1 no puse el auto en cuanto a set up como me gusta a mí”. De todos modos, rescató la reacción del equipo: “Hicimos un buen trabajo en recuperarnos” y “creo que en lo personal hice un buen trabajo”.

La pole position quedó en manos de Lando Norris, que sorprendió en el último intento y marcó 1:17,207 para superar por apenas 12 milésimas a Lewis Hamilton. Sin embargo, el piloto de Ferrari fue penalizado con tres puestos por “impedir innecesariamente” a Oscar Piastri, por lo que largará quinto. Así, la primera fila será para Norris y Charles Leclerc, mientras que Kimi Antonelli partirá tercero y Piastri cuarto.

Colapinto comenzará justo detrás de su compañero Pierre Gasly, que largará 12°, y buscará aprovechar una buena largada para acercarse a la zona de puntos. El argentino viene de dos grandes remontadas en Gran Bretaña y Bélgica, por lo que Hungría aparece como otra chance para intentar sumar por tercera carrera consecutiva.

La grilla de largada para el GP de Hungría de Fórmula 1

1- Lando Norris (McLaren)

2- Charles Leclerc (Ferrari)

3- Kimi Antonelli (Mercedes)

4- Oscar Piastri (McLaren)

5- Lewis Hamilton (Ferrari)

6- Max Verstappen (Red Bull)

7- George Russell (Mercedes)

8- Isack Hadjar (Red Bull)

9- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10- Nico Hulkenberg (Audi)

11- Liam Lawson (Racing Bulls)

12- Pierre Gasly (Alpine)

13- Franco Colapinto (Alpine)

14- Gabriel Bortoleto (Audi)

15- Esteban Ocon (Haas)

16- Fernando Alonso (Aston Martin)

17- Oliver Bearman (Haas)

18- Carlos Sáinz Jr. (Williams)

19- Alexander Albon (Williams)

20- Lance Stroll (Aston Martin)

21- Valtteri Bottas (Cadillac)

22- Sergio Pérez (Cadillac)