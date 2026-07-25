Con el batacazo de Gero Arias: así les fue a los argentinos en La Velada del Año

Los argentinos tuvieron una destacada participación en La Velada del Año VI , el mega evento de boxeo donde se enfrentan streamers e influencers organizado por Ibai Llanos en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Con cuatro representantes nacionales en la cartelera, el saldo fue ampliamente positivo: Gero Arias y Angie Velasco consiguieron importantes victorias, Gastón Edul cayó en su combate ante el español Edu Aguirre y Lit Killah protagonizó uno de los cruces más esperados de la noche frente a Kidd Keo .

El primer argentino en subir al ring fue el periodista deportivo Edul , quien perdió por decisión ante el español Aguirre , integrante del programa El Chiringuito. Pese a la derrota, Edul se mostró conforme con su actuación y, en el post combate, pidió una revancha para la próxima edición del evento: " Quiero revancha con Edu Aguirre. Las Malvinas son argentinas. Y Leo Messi: nuestro placer es que sigas jugando para la Selección ".

La alegría argentina llegó de la mano de Gero Arias, quien derrotó por decisión unánime al español ViruZz luego de una sólida actuación. El streamer mostró un gran nivel durante los asaltos y convenció a los jueces, que le otorgaron el triunfo de manera unánime en uno de los combates más atractivos de la cartelera.

GERO ARIAS HA TIRADO AL SUELO A VIRUZZ. pic.twitter.com/tQA7BHMcDc — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

En el cuadro femenino, Velasco también dejó en alto la bandera argentina al imponerse sobre la puertorriqueña Alondrissa. La creadora de contenido fue la única representante femenina del país en esta edición y logró una convincente victoria.

Lit Killah, en tanto, le ganó por unanimidad el combate contra el rapero español Kidd Keo. El argentino dominó desde el primer round y logró desestabilizar a su rival desde un comienzo, tal como lo había hecho Gero Arias ante Viruzz anteriormente.

Con millones de espectadores siguiendo la transmisión a través de Twitch, YouTube y TikTok, La Velada del Año VI volvió a confirmar su impacto mundial. Más allá de la derrota de Edul, las victorias de Gero Arias, Angie Velasco y Lit Killah permitieron que Argentina cerrara una jornada con balance positivo.

La dura derrota de Gastón Edul ante Edu Aguirre

Con tres de los cuatro combates con argentinos disputados, el resultado fue positivo en general. Únicamente Edul no pudo llevarse la victoria en el estadio La Cartuja, luego de haber sido derrotado por el periodista de "El Chiringuito".

Sin embargo, el periodista deportivo se fue con la cabeza en alto y le pidió la revancha a Aguirre para el próximo evento, en 2027, ante los silbidos del público español.

"Un orgullo estar acá en nombre de Argentina en un país tan lejano como España. Sentir esto, que la gente me silbe, es lo que nos gusta a los argentinos. Preferimos esto porque en las malas ponemos huevos", dijo en el post-combate. También se refirió a las Islas Malvinas y le pidió al astro argentino, Lionel Messi, que no abandone la Selección nacional.

"Quiero decir tres cosas. Primero, quiero revancha con Edu Aguirre sin estar dos meses de viaje con preparaciones equitativas iguales, porque me parece injusto. Segundo, las Malvinas son argentinas. Y tercero, Leo Messi: nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección sin importar si ganas o perdés. Ojalá te puedas quedar porque lo disfrutamos de corazón."