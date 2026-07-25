Gastón Edul perdió con Edu Aguirre y se fue silbado en La Velada del Año 6 en España

El periodista argentino protagonizó una entrada emocionante con la remera de las Islas Malvinas. El combate se definió por decisión dividida.

Gastón Edul perdió por decisión dividida ante Edu Aguirre en La Velada del Año 6 , el evento de boxeo entre figuras del streaming organizado por Ibai Llanos . El cruce era uno de los más esperados de la noche y terminó con victoria para el español, conocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo.

El periodista de TyC Sports tuvo un buen arranque y se mostró superior en el primer round, pero Aguirre logró emparejar la pelea con el correr de los minutos. El español fue más agresivo, conectó mejor en los últimos asaltos y terminó inclinando la decisión de los jueces a su favor: tres lo vieron ganador, mientras que uno falló para Edul .

Después del combate, el argentino agradeció el apoyo recibido desde el país y pidió una nueva oportunidad para el próximo año, ya que las condiciones no fueron la misma para los dos. Mientras Edul cubrió el Mundial 2026 durante más de un mes en Estados Unidos, Edu Aguirre se pudo preparar al 100%. “Quiero revancha el año que viene sin estar de viaje dos meses, con preparaciones iguales”, expresó arriba del ring.

La entrada de Gastón Edul en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/GtLffzCF8u — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Además, Edul aprovechó el momento para dejarle un mensaje especial a Lionel Messi. “Nuestro placer y disfrute es que juegues en la Selección, no importa si ganás o perdés. Ojalá te peudas quedar porque lo disfrutamos de corazón”, señaló.

A pesar del pedido de los comunicadores, el público presente en el estadio de La Cartuja en Sevilla silbó continuamente al argentino, dejando en claro que la hostilidad sigue luego de la final del Mundial 2206.

¿Qué otros argentinos pelean en La Velada del Año 6?

Lit Killah vs. Kidd Keo

El artista argentino tendrá su primera experiencia sobre un ring ante el rapero español Kidd Keo. Se trata de uno de los combates con mayor expectativa por la popularidad internacional de ambos músicos y por el intenso entrenamiento que realizaron durante los últimos meses.

Gero Arias vs. ViruZz

El influencer argentino se medirá con ViruZz, uno de los boxeadores más experimentados de La Velada. Arias llega tras una importante transformación física y buscará dar el golpe frente a un rival que ya sabe lo que es ganar en este tipo de eventos.

Angie Velasco vs. Alondrissa

La creadora de contenido argentina será la única representante femenina del país en esta edición y enfrentará a la puertorriqueña Alondrissa en un combate que promete intensidad desde el primer asalto.

Todos los combates de La Velada del Año 6

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clersss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

ViruZz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

RoRo vs. Rivers

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. TheGrefg (combate estelar).

Además de las peleas, La Velada del Año volverá a contar con espectáculos musicales y una producción de primer nivel, consolidándose como uno de los eventos de entretenimiento digital más importantes del mundo.

Donde ver La Velada del Año 6

La transmisión podrá seguirse de manera gratuita a través de los canales oficiales de Twitch, youtube y TikTok de Ibai Llanos, donde se espera una audiencia de millones de personas de forma simultánea. Esta misma empezó a las 14:00 de Argentina.