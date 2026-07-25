"Dejá de vender humo": el duro cruce de Juanfer Quintero con un reconocido hincha de River

El ya exfutbolista del Millonario protagonizó un entredicho en redes sociales, luego de abandonar por tercera vez el club.

Juan Fernando Quintero volvió a quedar en el centro de la escena después de rescindir su contrato con River . Esta vez no fue por su salida, sino por un fuerte cruce en redes sociales con Pablo Lunati , exárbitro y excandidato a presidente del club, quien había cuestionado con dureza al colombiano.

Lunati había sido muy crítico con Juanfer en una entrevista con Picado TV. “El hincha de River tiene los huevos al plato de Quintero. Esto es River muchachos. ¿Quién es? ¿El Beto Alonso?”, lanzó. Luego agregó: “Se está yendo tres veces mal. (...) En el campeonato pasado, que nos tocó perder la final con Belgrano, había que dar la cara en el partido de la Sudamericana y él decidió no estar. Ya está, Juanfer”.

La respuesta de Quintero no tardó en llegar y fue directa. “Pablo, dejá de vender humo amigo. Mejor quédate callado. Me voy con la cabeza en alto porque nunca traicioné mis principios y valores. Soy único porque soy transparente en un mundo de hipocresía”, escribió el colombiano.

El ex River también le recordó a Lunati el peso de la generación campeona de la Copa Libertadores 2018. “Igual puedes salir a la calle siempre a dar la cara gracias al equipo del 2018. Peores cosas le pasaron al club y vos estabas de por medio, así que no vengas con esas porque te respeté hasta que te metiste en lo que no debés”, respondió.

Antes de cerrar, Juanfer defendió su historia en el club y volvió a marcar distancia con las críticas. “Solo siéntete orgulloso que ahora sacás el pecho diciendo que sos de River, porque lo que hicimos e hice fue eterno y todo el mundo lo vio. Los valores y los principios no se venden por nada en el mundo y menos el carácter”, afirmó. Y remató: “Eterna será mi historia en el club”.

Así se dio la salida de Juanfer Quintero

River hizo oficial la rescisión del contrato del talentoso enganche colombiano Juan Fernando Quintero, quien venía de disputar la Copa del Mundo 2026 con su seleccionado.

El final del vínculo se dio “de común acuerdo” entre ambas partes, por lo que el volante será agente libre y podrá definir con mayor libertad su próximo club.

Así, el futbolista de 33 años le puso fin a su tercer ciclo en la institución “Millonaria” tras la disputa de 40 partidos y un total de 137 encuentros, entre sus tres pasos por el club del barrio porteño de Núñez.

Luego de algunas declaraciones cruzadas entre el futbolista y el entrenador Eduardo Coudet, River comunicó de manera oficial que rescindió el contrato del mediocampista “Juanfer” Quintero.

Luego de una participación mundialista en la que disputó cuatro partidos y dio una asistencia, el futbolista no regresó a las prácticas con el club de la banda roja. Mientras Coudet alegaba que debía volver a presentarse el pasado jueves, el colombiano afirmó que no había tenido charlas con el DT desde que fue licenciado, al final del Torneo Apertura 2026.

Envuelto en un claro conflicto con el “Chacho”, la institución respaldó al entrenador y confirmó la rescisión de contrato del mediocampista, de común acuerdo entre las partes involucradas.

“El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del club, que se convirtió en su casa durante todos estos años compartidos”, redactó el equipo de comunicación de River sobre el colombiano, autor del gol del 2-1 en la recordada final de la Copa Libertadores 2018 entre el equipo que dirigía Marcelo Gallardo y Boca, disputada en Madrid.

Fue así como Juan Fernando Quintero le puso final a su tercer paso por River, club que había abonado cerca de tres millones de dólares para adquirirlo en mediados de 2025.