Joaquín Eguía cuestionó la condena al hombre que golpeó a un perro en Neuquén: "Tiene que pudrirse encerrado"

El concejal criticó a la justicia, anunció la "Ley Adela" para endurecer las penas por maltrato animal y pidió por el can para conocer su estado de salud.

La condena impuesta al hombre que fue filmado mientras golpeaba con un hierro a un perro en el oeste de Neuquén generó una fuerte reacción política. El concejal Joaquín Eguía cuestionó duramente la resolución judicial , reclamó cambios en la legislación sobre maltrato animal y aseguró que el agresor "tiene que pudrirse encerrado" .

La causa se resolvió mediante una suspensión de juicio a prueba (probation), por lo que el imputado deberá cumplir trabajo comunitario, realizar una donación de alimento para animales, capacitarse en bienestar animal y respetar pautas de conducta durante un año.

La medida fue posible porque la Ley Nacional 14.346 prevé penas de entre 15 días y un año de prisión, lo que impide una condena de cumplimiento efectivo para un acusado sin antecedentes.

Sin embargo, la decisión de la justicia encendió las redes sociales y el reclamo de condenas duras.

El duro descargo de Joaquín Eguía

A través de sus redes sociales, Eguía compartió el video del ataque y expresó su indignación por la condena. "Preso ya este reverendo HDP y que cumpla su condena encerrado como corresponde", escribió.

Horas más tarde publicó un nuevo video en el que pidió colaboración para encontrar al perro, cuyo estado aún se desconoce.

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"El HDP que molió a palazos a un perro en Neuquén ya está libre. Necesitamos saber en qué estado está el perro para ponerle veterinarios a disposición", manifestó.

En otro posteo aseguró que “hay que cambiar urgente las leyes de violencia animal. Hace dos años lo vengo proponiendo y muchos hacen oídos sordos”.

“Una vergüenza, tiene que pudrirse encerrado”, sentenció. “Una vergüenza, tiene que pudrirse encerrado”, sentenció.

Además, agradeció el trabajo realizado por los abogados de la querella Andrea Ferracioli, Lucas Padín y Noraly Melo, quienes representaron a la ONG querellante durante el proceso judicial.

La búsqueda del perro continúa

En diálogo con LM Neuquén, Eguía explicó que actualmente la prioridad es localizar al animal para brindarle atención veterinaria. "Lo más importante ahora es encontrar al perro. Ponemos veterinarios a disposición para cuidarlo y conseguirle un hogar si está en situación de calle", indicó.

El concejal contó que, tras publicar el pedido de ayuda, recibió decenas de mensajes con versiones contradictorias. "Algunos dicen que tenía la cadera quebrada y salió corriendo; un policía que estuvo en el lugar me dijo que lo vio escapar; otros aseguran que murió. No tenemos información concreta y por eso necesitamos encontrarlo", sostuvo.

Además, Eguía aseguró que el agresor recuperó la libertad alrededor de las 13:45 de hoy.

"El tipo ya está libre. No se puede modificar nada respecto de esta causa, pero estamos tratando de dar con el paradero del perro", afirmó. "El tipo ya está libre. No se puede modificar nada respecto de esta causa, pero estamos tratando de dar con el paradero del perro", afirmó.

Presentarán la “Ley Adela”

El edil adelantó que la próxima semana presentará un proyecto para endurecer las penas por maltrato animal en Neuquén. La iniciativa llevará el nombre de "Ley Adela", en homenaje a la galga rescatada, y está siendo elaborada junto al abogado Lucas Padín y la exfuncionaria municipal y defensora de los derechos animales Andrea Ferracioli.

Según explicó, la propuesta buscará aumentar las sanciones económicas y avanzar hacia penas más severas para quienes ejerzan violencia contra los animales.

"Tiene que ver con elevar las penas, que las multas sean económicas pero ejemplares y que quien maltrate un animal vaya realmente preso", anticipó. "Tiene que ver con elevar las penas, que las multas sean económicas pero ejemplares y que quien maltrate un animal vaya realmente preso", anticipó.

Cómo fue el brutal ataque al perro

El caso conmocionó a Neuquén luego de que se viralizara un video registrado el 12 de julio, en el que un hombre atacó salvajemente a un perro en la vía pública, en las inmediaciones de Lago Viedma y Rosario, en el oeste de la capital.

De acuerdo con la formulación de cargos realizada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) el imputado P. M. A. V. salió de su vivienda con un hierro de aproximadamente un metro de largo y se dirigió hacia el animal. Primero le propinó un fuerte golpe en la zona de la cadera y la espalda, provocando que cayera al suelo. Luego, cuando el perro ya estaba indefenso, volvió a golpearlo en la cabeza con el mismo elemento.

Tras la agresión, el hombre se retiró del lugar, mientras que el perro logró incorporarse y escapó con serias dificultades para caminar. Desde entonces, se desconoce su estado de salud, ya que todavía no pudo ser localizado.

Ciudad Judicial de Neuquén.

La investigación avanzó rápidamente gracias al video viralizado y a las tareas de la División Delitos Ambientales de la Policía del Neuquén. Durante un allanamiento realizado el miércoles se secuestró la ropa que habría utilizado el sospechoso y un hierro de unos 75 centímetros que sería el arma empleada en el ataque. El hombre fue demorado.

En la audiencia realizada, el MPF le formuló cargos por el delito de actos de crueldad hacia los animales, previsto en la Ley Nacional 14.346. Sin embargo, como el acusado no tiene antecedentes penales, el caso se resolvió mediante una Suspensión de Juicio a Prueba (probation).

La resolución, avalada por el juez de garantías Raúl Aufranc y aceptada por la querella, establece que durante un año el imputado deberá cumplir 192 horas de trabajo comunitario, realizar una donación de 240 kilos de alimento para una ONG dedicada al rescate de animales, capacitarse en bienestar animal y fijar domicilio, entre otras pautas de conducta. En caso de incumplir cualquiera de estas condiciones, la probation podrá ser revocada y el proceso penal continuará.

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Por qué el agresor no fue preso

Tras conocerse la resolución judicial, desde la Asociación protectora de animales APADAN, que actuó como querellante en la causa, explicaron los alcances de la sentencia. El abogado Lucas Padín recordó que la ley vigente (desde 1954), establece penas de entre 15 días y un año de prisión, por lo que no permite una condena de cumplimiento efectivo en casos como este.

"No es impunidad, es el límite que impone la ley actual", explicó. "No es impunidad, es el límite que impone la ley actual", explicó.

Padín remarcó que, dentro del marco legal vigente, lograron un acuerdo que calificó como "inédito". "Nos encantaría que hechos tan violentos tengan prisión efectiva, pero hoy el marco normativo no lo permite. Hay que reformar la ley", concluyó.