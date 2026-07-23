El nuevo Parque Industrial ya tiene 250 empresas inscriptas y hay 100 en proceso: ¿De qué rubros son?

El nuevo Parque Industrial de la ciudad de Neuquén tiene un fuerte respaldo empresarial: ya son 250 las firmas inscriptas y otras 100 se encuentran en proceso de completar la documentación.

El coordinador de Desarrollo Económico, Gastón Contardi , destacó el nivel de respuesta por parte de las empresas: “La verdad es que es impresionante. La respuesta del sector económico de la ciudad y de la región ha sido impresionante, inclusive por encima de nuestras propias expectativas. En estos tres días se han inscripto y han terminado el proceso de inscripción alrededor de 250 empresas. Hay más de 100 todavía dando vueltas con documentación”.

En este sentido, aseguró que “poder proyectar un número final es complejo, pero sí podemos decir que este primer resultado es realmente muy positivo”.

Contardi comentó que las aproximadamente 250 empresas inscriptas han solicitado un total de 400 hectáreas. “Estamos dentro del rango de lo factible, así que estamos conformes, muy contentos y, obviamente, responsabilizados por un proyecto de semejante envergadura y por la respuesta de la sociedad neuquina, de la ciudad de Neuquén y de la región en general”, expresó el funcionario.

Con respecto a las empresas inscriptas, detalló que alrededor del 70% son de la ciudad de Neuquén, mientras que el porcentaje restante corresponde a firmas de localidades de alrededor.

En este sentido, explicó que “probablemente muchas empresas ya se hayan ido a radicar en otros lugares y estén volviendo, básicamente. Había una carencia importante de tierras y esta propuesta es muy buena y favorable para que vengan a Neuquén. Obviamente, también hay empresas nuevas o que se han instalado en otros lugares cercanos a los yacimientos que están intentando poner sus bases acá, en Neuquén”.

Nuevo Parque Industrial: los rubros de las empresas

Contardi resaltó que existen dos grandes factores que explican el interés de las empresas por instalarse en el nuevo Parque Industrial. “El primero es Vaca Muerta, básicamente, que es un gran atractivo en sí mismo, y el segundo es la confianza. Está claro que la confianza que ha generado el intendente Mariano Gaido en la sociedad neuquina es muy importante, y esta confianza radica en que cada una de las cosas que se han propuesto para la ciudad de Neuquén se han ido cumpliendo”.

“El programa de gobierno, cada una de las obras y de los proyectos, se han ido ejecutando y cumpliendo. Con lo cual, esto que parece un proyecto muy grande, está claro que va a pasar. No solo está claro que va a pasar, sino que ya está pasando: las obras ya están en marcha. Así que a ese factor de confianza hay que sumarle, obviamente, que la presentación se hizo de manera conjunta con el gobernador de la provincia. Aquí, el intendente de la ciudad y el gobernador de la provincia están trabajando de manera conjunta para un proyecto de esta envergadura”, añadió.

Sebastián Fariña Petersen

El funcionario también destacó como otro de los atractivos los beneficios impositivos. “La adhesión al Invierta Neuquén, que significa cero impuestos durante diez años”, resaltó.

Indicó que “las pymes y firmas neuquinas tienen tiempo de inscribirse hasta el 30 de agosto y después se hará la apertura del registro nacional e internacional, que va a terminar de delinear un Parque Industrial que, sin dudas, es el proyecto económico de inversión público-privada más grande de la historia de Neuquén”.

También detalló que las empresas inscriptas hasta el momento están relacionadas con el sector oil & gas, la tecnología y la construcción. Además, hay firmas vinculadas con la gastronomía y el sector de la salud.

“Hay una diversidad importante. Es la diversidad de la economía de la ciudad, inclusive con sectores turísticos también. Así que creo que es una composición, una mixtura que refleja básicamente la actividad económica de la región”, señaló.

Por otro lado, adelantó que “vamos a prestarle mucha importancia, primero, a los que inviertan rápido. Los que van a entrar al 100% de los beneficios son aquellos que, apenas reciban el boleto de compraventa, empiecen a desarrollar su actividad o, por lo menos, a realizar las obras. También vamos a ser muy duros, y esto ha sido muy claro por parte del intendente Mariano Gaido, con aquellos que especulan; es decir, aquellos que compren tierras y demoren el inicio de las obras”.

“Nuestra intención, básicamente, es, por un lado, que se genere mucho empleo y, por otro, recuperar los recursos que deja de percibir la ciudad por este esquema tributario. Nosotros queremos que haya un desarrollo económico alrededor de todo este proyecto que permita al resto de las actividades fortalecerse y, obviamente, compensar los recursos municipales”, finalizó Contardi.

La propuesta contempla un predio de más de 1.200 hectáreas, con capacidad para albergar a 1.000 empresas. Ya se encuentra en construcción y está ubicado sobre la Ruta Provincial 67, una vía clave para la conexión con Vaca Muerta y la circulación hacia la ciudad de Neuquén. El complejo contará con calles asfaltadas, avenidas, cordón cuneta, agua, energía eléctrica, fibra óptica, cerramiento y seguridad.