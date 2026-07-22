Sorpresivo e inédito nacimiento: tuvo cuatrillizas idénticas y la probabilidad era una en 15 millones

Una mujer dio a luz a cuatro nenas nacidas de un solo óvulo fecundado y sin tratamientos de fertilidad. Compartieron la misma placenta durante la gestación.

El nacimiento múltiple tuvo lugar en un hospital del estado de Queensland, en Australia.

Una mujer de 34 años dio a luz a cuatrillizas idénticas concebidas de forma natural , en un hecho que los especialistas definieron como una gestación insólita e inédita , cuya probabilidad es de una en 15 millones de casos . El nacimiento tuvo lugar en el Royal Brisbane and Women’s Hospital, en el estado de Queensland, Australia .

La madre, Jenitar Sau Na’amoana, y su esposo, Jortham, no tenían planificado ampliar la familia, ya que eran padres de cuatro niños de entre 1 y 10 años. Ahora, tras el nacimiento de las recién nacidas, el matrimonio duplicó la cantidad de hijos a su cargo.

La doctora Alexa Bendall, obstetra y especialista en medicina materno-fetal que lideró el equipo del centro de salud, confirmó que no existen antecedentes documentados de un caso similar en el territorio australiano y que a nivel global solo se conocen registros contados.

El parto se concretó mediante una cesárea programada el pasado 14 de julio, al alcanzarse las 28 semanas y cuatro días de gestación.

La madre, Jenitar Sau Na’amoana, y su esposo, Jortham, no tenían planificado ampliar la familia.

Debido a la alta complejidad que implicaba alimentar a cuatro fetos que compartieron una sola placenta desde la división de un único óvulo fecundado, la paciente estuvo bajo un estricto seguimiento médico desde la semana 10 de embarazo.

A las 25 semanas, los profesionales ordenaron su internación preventiva, con el fin de monitorear el desarrollo uterino y evitar pérdidas espontáneas.

Un embarazo de riesgo y la emoción del nacimiento

El equipo médico que coordinó la cirugía destacó la evolución favorable del cuadro pese a los severos riesgos vinculados a los embarazos múltiples monocigóticos, los cuales suelen derivar en partos prematuros o anomalías congénitas.

“Estamos muy emocionados de poder cuidar a esta increíble pequeña familia, una gran familia ahora”, declaró la doctora Bendall tras el exitoso procedimiento.

Debido a la alta complejidad del embarazo, la paciente estuvo bajo un estricto seguimiento médico desde la semana 10.

Respecto a lo particular del proceso, la especialista precisó: “Creemos que las cifras para concebir un caso como este de forma espontánea son de alrededor de uno en cada 15 millones”, destacó. Y agregó: “Creemos que nunca ha ocurrido en Australia”.

Pese a las dificultades técnicas del alumbramiento, el reporte del hospital ratificó la buena salud de la paciente. “El hecho de que tengamos cuatro bebés hermosas y saludables nacidas a las 28 semanas y cuatro días es increíble”, expresó Bendall.

“Mamá perdió un poco de sangre, pero no una cantidad excesiva para haber tenido cuatrillizas, y está bien”, precisó.

El homenaje de la familia de las cuatrillizas a los médicos

Las recién nacidas permanecieron internadas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del hospital para completar su desarrollo madurativo antes de recibir el alta definitiva. Los informes del equipo pediátrico señalaban que las cuatro nenas evolucionaban de manera óptima.

La pareja decidió nombrar a las niñas Emily, Harriet, Catherine y Alexa. La elección de ese último nombre se realizó como un reconocimiento directo a la doctora que coordinó la atención desde el primer trimestre. Bendall reconoció que se trató de un “hermoso homenaje” y manifestó sentirse honrada por la decisión.

La pareja decidió nombrar a una de las niñas como la doctora que coordinó la atención de la madre.

“Desde una perspectiva académica, es realmente interesante”, afirmó la especialista al analizar el impacto del caso en la ciencia médica. “Pero también desde una perspectiva humana, poder ser parte del recorrido de la familia y terminar con cuatro bebés hermosas y una mamá sana es muy valioso”, agregó.

Nuevas integrantes de la familia, nuevas necesidades

Ante el nacimiento de sus cuatro hijas, la familia se encontró con nuevas necesidades. Por ese motivo, la madre de las bebés recurrió a la plataforma GoFundMe no solo para expresar su emoción por el acontecimiento sino también para pedir colaboración ante este nuevo escenario.

“Nuestros cuatro preciosos bebés han llegado sanos y salvos, y aunque rebosamos de gratitud, cuidar de cuatro recién nacidos a la vez nos ha planteado retos inimaginables. Necesitamos urgentemente una furgoneta más grande con al menos 10 o 12 plazas, equipamiento esencial para bebés y ayuda con los gastos médicos, de transporte y de manutención”, explicó Jenitar Na’amoana.

En ese sentido, añadió: “Si pueden apoyar a nuestra familia, cualquier donación, por pequeña que sea, será de gran ayuda”.

“Si no pueden donar, les agradeceríamos enormemente sus oraciones y que compartieran nuestra historia con sus familiares, amigos, iglesia, lugar de trabajo y comunidad”, completó la mujer. Hasta este miércoles, llevaban recaudados poco más de 84 mil dólares.

Tras el nacimiento, la madre de las bebés recurrió a la plataforma GoFundMe para pedir colaboración ante el nuevo escenario.

Gracias por acompañarnos en este increíble camino. Su amabilidad, generosidad y oraciones significan para nosotros más de lo que las palabras pueden expresar.

Las estadísticas oficiales de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que, al menos en Estados Unidos, se registraron únicamente 144 partos de cuatrillizos o cifras superiores en todo 2024, correspondiendo la inmensa mayoría a tratamientos de fertilización asistida.