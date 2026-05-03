Un trabajo de parto por llamada: el nacimiento de un bebé con ayuda del SIEN
Una mujer realizó una llamada por un trabajo de parto, por lo que se procedió a acompañar y asistir a la madre y bebé en camino.
Un significativo episodio tuvo como protagonistas a equipos de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos este domingo, al intervenir en el llamado de urgencia de una mujer que se encontraba en trabajo de parto.
Frente a este particular momento, personal acudió rápidamente al domicilio para acompañar a la mujer, por lo que rápidamente se procedió a acompañar y asistir el parto en el domicilio, garantizando las condiciones necesarias para el cuidado de la madre y la bebé.
En la vivienda trabajaron de manera coordinada móviles del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) y SIEN Pediátrico, brindando asistencia integral y contención durante todo el procedimiento.
Al finalizar, ambas fueron trasladadas al Hospital Heller para la realización de controles, estudios y seguimiento médico correspondiente. "Una vez más, el trabajo en territorio, la preparación de los equipos y la respuesta articulada permiten estar presentes cuando más se necesita", remarcaron desde la secretaría.
Increíble y emotivo: una joven mujer dio a luz a su beba en una comisaría de Neuquén
En la madrugada de este miércoles dos policías debieron actuar muy rápido cuando en la comisaría N° 20 de Parque Industrial ingresó una joven a punto de parir. La mujer, quien estaba acompañada de sus familiares, llegó desesperada por las contracciones que ya sentía.
Todo ocurrió a las 4.30 de este miércoles. A esa hora una joven de 20 años con un embarazo de 40 semanas llegó a la comisaría de su barrio para pedir ayuda en su parto y la encontró.
Allí la atendieron dos efectivos policiales quienes no dudaron en prestarle la atención necesaria. Según relató a LM Neuquén Mario Galeano, comisario inspector y coordinador operativo de zona norte, los efectivos dieron cuenta de la urgencia y la asistieron en el parto.
"La cabecita de la beba ya se veía y si bien llamaron al personal del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) comenzaron a disponer de la sala de atención para llevar adelante el parto", comentó el comisario.
La joven había llegado a la comisaria con contracciones y en pleno trabajo de parto. "Como ya era muy avanzada la situación los oficiales entendieron que no era recomendable movilizar a la madre, por lo que adoptaron la posición de parto", detalló.
Minutos más tarde llegó al lugar la ambulancia del SIEN con personal médico y ellos también confirmaron que ya no había tiempo de trasladar a la madre y que el parto debía realizarse ahí.
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