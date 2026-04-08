Increíble y emotivo: una joven mujer dio a luz a su beba en una comisaría de Neuquén

Esta madrugada dos efectivos policiales asistieron a la joven en el parto de su beba a la que bautizaron con el nombre Daniela. También asistió el SIEN.

En la madrugada de este miércoles dos policías debieron actuar muy rápido cuando en la comisaría N° 20 de Parque Industrial ingresó una joven a punto de parir. La mujer , quien estaba acompañada de sus familiares, llegó desesperada por las contracciones que ya sentía.

Todo ocurrió a las 4.30 de este miércoles. A esa hora una joven de 20 años con un embarazo de 40 semanas llegó a la comisaría de su barrio para pedir ayuda en su parto y la encontró.

Allí la atendieron dos efectivos policiales quienes no dudaron en prestarle la atención necesaria. Según relató a LM Neuquén Mario Galeano, comisario inspector y coordinador operativo de zona norte, los efectivos dieron cuenta de la urgencia y la asistieron en el parto .

beba nació en la comisaria de parque industrial

"La cabecita de la beba ya se veía y si bien llamaron al personal del Sistema Integral de Emergencias de Neuquén (SIEN) comenzaron a disponer de la sala de atención para llevar adelante el parto", comentó el comisario.

La joven había llegado a la comisaria con contracciones y en pleno trabajo de parto. "Como ya era muy avanzada la situación los oficiales entendieron que no era recomendable movilizar a la madre, por lo que adoptaron la posición de parto", detalló.

Minutos más tarde llegó al lugar la ambulancia del SIEN con personal médico y ellos también confirmaron que ya no había tiempo de trasladar a la madre y que el parto debía realizarse ahí.

Parto en la comisaría

A pesar de que una comisaría no cuenta con un espacio oportuno para llevar adelante el parto, los efectivos policiales que atendieron a la joven adecuaron de manera rápida la sala de guardia de prevención, para poder asistirla.

"Estamos hablando de un oficial con más de 10 años de antigüedad y un suboficial también con la misma antigüedad de servicio. Son efectivos que pasan por distintas capacitaciones en las que tienen herramientas para poder actuar ante esta emergencia", explicó Galeano, quien insistió en que los efectivos no eran novatos, sino personal con experiencia.

beba nació en la comisaria de parque industrial

El comisario contó además que horas más tarde la mujer y su beba se comunicaron con la comisaría para agradecer el operativo desplegado y contar además que ambas se encontraban en muy buen estado de salud.

"La beba que nació en la comisaría lleva el nombre de Daniela. Su familia se comunicó con nosotros para agradecer a cada uno de los presentes en el parto y confirmar que se encontraban uy bien", relató.

La joven es una vecina del Parque Industrial quien vive junto a sus padres. "No sabemos porqué la chica fue a la comisaría y no al hospital, pero se la pudo atender y ella y su hija están bien", insistió.

Desde que ingresó a la comisaría hasta que dio a luz pasaron unos pocos minutos, y luego el personal del SIEN trasladó a la madre y su hija al Hospital Castro Rendón, donde estuvo bajo observación.