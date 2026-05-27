Google permite cambiar la direccion de Gmail sin perder archivos: el paso a paso

La compañia tecnológica habilitó una nueva función que permite modificar el nombre principal de la cuenta sin tener que crear un correo desde cero.

Google permitirá que los usuarios de gmail puedan cambiar el nombre de usuario sin perder archivos Drive.

Google incorporó una nueva función que permite modificar la dirección principal de Gmail sin afectar el contenido almacenado en la cuenta. A partir de esta actualización, los usuarios pueden cambiar el nombre de su correo electrónico sin perder mensajes, fotos, archivos de Drive ni configuraciones vinculadas, una posibilidad que hasta ahora requería crear una cuenta nueva y trasladar manualmente la información.

La nueva herramienta, que ya comenzó a desplegarse paulatinamente -dependiendo del país-, permite reemplazar una dirección vieja o incómoda por otra nueva, manteniendo intacto todo el ecosistema asociado a la cuenta: Gmail, Google Drive, Google Fotos, contactos, historial y accesos.

Por ejemplo, una dirección como “ [email protected] ” ahora puede convertirse en “ [email protected] ” sin necesidad de crear otra cuenta desde cero ni perder datos.

Además, Google mantendrá la dirección vieja como alternativa. Eso significa que los correos enviados al email anterior seguirán llegando normalmente, incluso después del cambio.

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Tanto el correo nuevo como el viejo servirán para iniciar sesión en los servicios de Google.

¿Cómo cambiar tu nombre de correo de Gmail paso a paso?

El procedimiento se realiza desde la configuración de la cuenta de Google y lleva apenas unos minutos:

Ingresá a Google Account Email Settings Iniciá sesión con tu cuenta de Gmail. Entrá en “Información personal”. Tocá en “Correo electrónico”. Seleccioná “Correo electrónico de tu cuenta de Google”. Elegí la opción “Cambiar el correo de la cuenta de Google”. Escribí la nueva dirección que querés usar (debe estar disponible). Confirmá el cambio.

Desde ese momento, la nueva dirección quedará como principal y la anterior seguirá funcionando como alias secundario.

¿Qué pasa con tus fotos, archivos y servicios si cambias la dirección de tu Gmail?

Uno de los cambios más importantes es que no hace falta migrar contenido ni configurar nada nuevamente.

Todo queda exactamente igual: correos electrónicos, Google Fotos, archivos de Drive, contactos, historial, apps vinculadas, accesos y contraseñas.

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¿Debo actualizar mi correo de Gmail en otras plataformas o registros si cambio la dirección?

Incluso, según explicó Google, tampoco será necesario cambiar el correo manualmente en otras redes sociales o plataformas donde la cuenta ya esté asociada.

La única limitación que impuso Google es que el cambio no podrá repetirse inmediatamente. Una vez modificada la dirección principal, habrá que esperar 12 meses para volver a hacerlo.

Google activó "Fuentes Preferidas"

Recientemente, Google implementó una nueva y útil herramienta: activó en todo el mundo su función “Fuentes Preferidas”, que posibilita a los usuarios decidir qué medios de comunicación quieren leer con mayor frecuencia dentro de las noticias destacadas del buscador. Aquí te contamos cómo hacer para que LM Neuquén aparezca primero en tus búsquedas.

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Cómo hacer que LM Neuquén aparezca primero en tus búsquedas de Google

Para que LM Neuquén aparezca primero en tus búsquedas de Google, y de ese modo activar la herramienta “Fuentes Preferidas”, debés hacer lo siguiente:

Debajo del titular de una nota —o de cualquiera de las notas de LM Neuquén — hay un botón nuevo: “Agregar LM Neuquén en Google ”. Con un solo click, el medio queda registrado como fuente preferida en tu cuenta de Google .

— hay un botón nuevo: “Agregar en ”. Con un solo click, el queda registrado como fuente preferida en tu cuenta de . Luego de este paso, Google mostrará con más frecuencia las notas y contenidos de LM Neuquén cuando surjan noticias relevantes sobre los temas que te interesan. Cabe destacar que, según Google, los lectores tienen el doble de probabilidades de hacer click en un sitio una vez que lo marcaron como preferido.

De esta manera, millones de lectores ya no dependerán únicamente del algoritmo. Y es que ahora pueden indicar directamente cuáles son los medios que consideran más confiables o relevantes, entre ellos LM Neuquén.

Esta nueva herramienta de Google persigue que los usuarios tengan una experiencia más personalizada y basada en confianza informativa.