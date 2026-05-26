Es por acá: un operativo conjunto de las policías rionegrina y neuquina terminó con un final feliz

El delito de carácter regional se consolida de la mano de bandas conformadas por ladrones de distintas ciudades. Las fuerzas de seguridad apuntan a la colaboración para frenarlas.

Los robos de vehículos se suceden a diario y los delincuentes de la región apelan a un modus operandi no muy distinto a la hora de ocultar el botín: cruzar el puente que une las ciudades de Cipolletti con Neuquén capital. En algunos casos, logran llegar hasta aguantaderos ubicados en barrios alejados de la zona céntrica y, en otras ocasiones, abandonan los vehículos en las denominadas “zonas de enfriamiento”, donde buscan que pasen desapercibidos entre 24 y 72 horas y, luego, los retiran.

Los investigadores de este tipo de ilícitos no desconocen estos movimientos de los ladrones rionegrinos y neuquinos y las Policías de la dos provincias mantienen un contacto permanente para favorecer el hallazgo de los vehículos sustraídos.

Uno de los procedimientos positivos que tuvo la participación de las dos fuerzas de seguridad provinciales se concretó este martes luego de la violenta sustracción de una camioneta en el barrio Santa Genoveva de esta capital. De acuerdo a fuentes policiales, el ilícito se registró cerca del mediodía y la víctima, una mujer, se encargó de alertar en forma rápida al personal policial neuquino.

La camioneta, una flamante Ford Ranger, color azul, no pasó desapercibida para los agentes que trabajan en la zona de puentes y, enseguida, la Policía rionegrina fue alertada sobre el paso del vehículo rumbo a esa vecina provincia. Asimismo, al relevar las cámaras de seguridad, fue confirmado el dato.

La Caminera efectuó controles el sábado, de 0 a 5, en el ingreso a Cipolletti. La Caminera efectuó controles el sábado, de 0 a 5, en el ingreso a Cipolletti.

Otro dato fundamental aportado por la víctima fue que el vehículo contaba con GPS. De esta forma, se inició el seguimiento y se estableció que circulaba por la zona de las calles Pacheco y Palacios, en Cipolletti.

Mientras tanto, efectivos del Destacamento 114 del barrio El Manzanar y unidades como la Cuarta y 32 de Cipolletti, se encontraban movilizadas para realizar un operativo cerrojo. Finalmente, los agentes de El Manzanar, lograron dar con el vehículo abandonado en la vía pública.

El vehículo se encontraba intacto y, en apariencia, fue dejado en el lugar ante el enorme operativo que se montó para recuperarlo.

Buscarán identificar a los delincuentes

Más allá de que los sospechosos del atraco no fueron individualizados, las fuentes consultadas señalaron a este diario que se hará un análisis del material de video de las cámaras del 911 y también particulares con el fin de avanzar con su detención.

motor robado Gentileza Policía Río Negro

En tanto, en el inicio de esta semana, se conoció otro operativo positivo desarrollado en la región del Valle Medio rionegrino, donde se recuperó una autoparte robada en Neuquén.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Pomona que, en el marco de un control de rutina, interceptó a un utilitario Mercedes Benz. A la hora de hacer una inspección del baúl, los efectivos comprobaron que había varios motores de vehículos armados y desarmados. El conductor, por su parte, se limitó a decir que los llevaba a Viedma.

Un motor neuquino, robado, rumbo a Viedma

Sin embargo, a partir de los números de los motores, los uniformados establecieron que uno de ellos, de un Fiat Uno, tenía un pedido de secuestro desde 2023 y la víctima había radicado la denuncia en la Comisaría 46 de la localidad de Plottier.

Frente a esta irregularidad, el conductor fue notificado de la apertura de una causa por encubrimiento.