Le robó la camioneta a su vecino de 81 años mientras la lavaba en la vereda: quedó imputado

Ocurrió el sábado pasado a plena luz del día, en el barrio Provincias Unidas. La víctima fue amenazada y lesionada con un corte en la cabeza al caer al suelo.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos a un hombre por robarle a un hombre de 81 años mientras lavaba su camioneta en la vereda . El hecho ocurrió el sábado pasado a plena luz del día, en el barrio Provincias Unidas.

La acusación la realizó este domingo al mediodía la fiscal del caso, Soledad Rangone , en una audiencia en la que pidió medidas cautelares mientras avanza la investigación, para la cual se fijó un plazo de tres meses.

El hecho fue cometido el pasado sábado alrededor de las 16, en la zona de Río Mocoretá al 1.000. Mientras la víctima, de 81 años, lavaba su camioneta en la vereda, se le acercó el acusado, identificado como R.M.M.O., quien se ofreció para lavar el rodado. El propietario le respondió que ya había terminado. Luego, mientras tomaba una caja con los insumos para el lavado, fue sorprendido por el imputado, quien lo tomó por detrás, le apoyó un objeto en la zona de las costillas y le dijo: “Dame la plata o te hago cagar”.

En ese momento, el acusado comenzó a revisar a la víctima, le sacó la llave de la camioneta Ford Ecosport y escapó. Previamente, lo empujó y le provocó una lesión cortante en la cabeza al caer al suelo.

“La víctima pidió auxilio y un vecino salió. Se subieron a un auto y avisaron a una agente de la Policía provincial que estaba en las inmediaciones en un patrullero”, relató la fiscal del caso. A las pocas cuadras del lugar del hecho, “efectivos en moto que patrullaban la zona lograron identificar al acusado, que iba con el torso descubierto y un pantalón negro, y lo detuvieron”, precisó. Al momento de la aprehensión, el acusado tenía en su poder la llave de la camioneta y la víctima, que llegó hasta el lugar, lo reconoció.

El delito imputado fue robo simple, en calidad de autor. Como medida cautelar, la fiscal del caso requirió que se le imponga al acusado la prohibición de acercamiento a un radio de 300 metros del domicilio de la víctima, así como de tener cualquier tipo de contacto por cualquier medio, y la obligación de presentarse una vez por semana en la sede de la fiscalía, en la Ciudad Judicial.

Durante la audiencia, se informó que el acusado se encuentra en situación de calle y que está en tratamiento por consumos problemáticos.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Natalia Pelosso, avaló la formulación de cargos y el pedido de las medidas cautelares.