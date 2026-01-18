Ya no se puede confiar en nadie: le pidieron un vaso de agua y le desvalijaron la casa

Ocurrió en Cutral Co, cuando una vecina accedió a atender a una pareja. De repente, fue intimidada con un cuchillo y tuvo que limitarse a observar el robo.

Una vecina del barrio Nehuenche de Cutral Co fue víctima de un violento atraco que tuvo como protagonistas a una mujer y un hombre. Más allá de que lograron llevarse varios elementos, fueron interceptados cuando buscaban llegar a un aguantadero ubicado en las calles Güemes y 22 de Octubre. En ese lugar, fueron atrapados.

El hecho delictivo ocurrió en la mañana de este último sábado, cuando una pareja de delincuentes se acercó a un domicilio particular y solicitó un vaso de agua. Aprovechándose de una vecina que había accedido a la solicitud, ingresaron a su casa y la amenazaron con un cuchillo. Sin demorarse, empezaron a buscar elementos de valor y se apoderaron de dos televisores, ropa, una riñonera y una bicicleta.

Tras amenazar nuevamente a la mujer, los asaltantes se alejaron a pie. La víctima logró comunicarse con la Policía provincial y los alertó sobre el atraco. De inmediato, intervinieron efectivos de la Brigada de Investigaciones de Cutral Co y la Comisaría 15, del barrio Pampa . En un primer momento, se entrevistaron con la víctima y buscaron dar con testigos en el barrio.

El aporte de los vecinos

Gracias a la información recolectada, la Policía se dirigió a la zona de las calles Güemes y 22 de Octubre y logró dar con los sospechosos, que caminaban con parte del botín. Según señalaron las fuerzas de seguridad, los delincuentes quisieron huir pero fueron reducidos.

Los asaltantes fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal (MPF).

La moda de robar en pareja

En tanto, en Centenario, otra pareja de delincuentes fue protagonista de un robo en una casa particular mientras se encontraba sin sus ocupantes. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, en una propiedad ubicada en las calles 7 y Chacabuco.

La Policía pudo constatar que los ladrones lograron ingresar al domicilio aunque aguardaban entrevistarse con los dueños para conocer detalles de los elementos sustraídos.

Con el aporte de testigos, los sospechosos fueron atrapados y trasladados a la sede de la Comisaría Quinta. Justamente, en este tipo de ilícitos, es fundamental el aporte de los vecinos que, en algunos casos, permiten evitar los robos o, atrapar a los autores. “Gracias al aviso de un vecino se logró identificar a una pareja que coincidía con las características aportadas más temprano, quienes presuntamente habían ingresado al lugar con fines de robo. Posteriormente, y gracias a un rápido operativo de búsqueda, fueron localizados y demorados”, resaltaron desde la Policía sobre la identificación de los autores del robo.

Durante la época de vacaciones, los robos en casas particulares son muy habituales porque los delincuentes no desconocen los movimientos de las personas en algunos barrios y saben que pueden actuar en forma impune.

Una de las situaciones de desprotección ante los delincuentes se conoció este fin de semana, con vecinos del barrio Cumelén de esta capital que no ocultan su bronca por una seguidilla de robos. En este caso, los hechos se suceden en un edificio de calle Juan B. Justo al 1000.

