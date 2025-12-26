Dos ladrones fueron atrapados in fraganti por vecinos de Valentina Norte

El nuevo hecho de inseguridad ocurrió el miércoles por la noche, en vísperas de la Navidad.

Dos jóvenes ladrones fueron atrapados in fraganti por vecinos del oeste cuando intentaban robar cosas de un patio: uno de ellos fue retenido de inmediato, mientras que el segundo tuvo un corto intento de fuga. Los detalles.

Según informó la Policía, el intento de robo ocurrió en el barrio Valentina Norte el miércoles por la noche, cuando alrededor de las 20:50, vecinos de calle Chascomús llamaron y requirieron la presencia de efectivos de la Comisaría 12.

El personal acudió al lugar señalado y allí descubrieron que los vecinos retenían a un joven de 24 años , a quien, según relataron, habían atrapado in fraganti en un patio, hurgando entre las pertenencias del propietario.

comisaria 12 valentina norte María Isabel Sanchez

Por otro lado, indicaron que al parecer no actuaba solo, pero los vecinos solo lograron detener a uno, mientras que un cómplice se había dado a la fuga. Con la descripción de su vestimenta y contextura física, los efectivos salieron en su procura, iniciando un patrullaje por las inmediaciones en busca del sospechoso, quien vestía ropa de color bordo, pantalón azul y zapatillas blancas.

Al cabo de unos minutos, se logró dar con una persona de similares características en calle Ayacucho. El sujeto fue demorado y trasladado junto al primero a la sede policial, quedando ambos a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

Vecinos intentaron linchar a un ladrón que quiso robar e hirió a un cadete

Un cadete policial resultó gravemente herido por un ladrón que ingresó a robar a la vivienda que compartía con su familia, en Centenario. La víctima recibió cortes y puñaladas y el ladrón fue linchado por los vecinos.

Según consignó el portal Centenario Digital, todo se dio en el marco de un aparente intento de robo en una vivienda de calle Vientos Neuquinos, en el barrio Carlos Fuentealba, sector del Alto de Centenario. Allí, en una confusa situación, un delincuente de 44 años habría ingresado a robar al patio de la vivienda alrededor de las 23 del lunes, pero su intento fue frustrado por una de las personas que se encontraba en la vivienda: un cadete policial de 20 años.

Ambos hombres se trenzaron en un forcejeo y entre gritos y agresiones, se sumaron vecinos que intentaron ayudar a reducir al ladrón y lo lincharon. Finalmente, efectivos de la Policía arribaron al lugar y ambulancias del Hospital Natalio Burd debieron trasladar a víctima y victimario.

Hospital Castro rendon (5) Claudio Espinoza

En declaraciones radiales, el comisario inspector Marcos Mazzone informó que el cadete se alarmó y salió al patio a revisar tras escuchar los ladridos de sus perros, que indicaban la presencia del intruso. Allí, se encontró al ladrón, que iba armado con un arma blanca y un arma de fuego, que ya fueron secuestradas durante las pericias posteriores practicadas por personal de Criminalística.

El joven cadete se trenzó con el delincuente al verlo armado, para proteger a sus familiares: vivía justamente en esa casa junto a su madre y su hermana.

Justamente, indicó Mazzone, fue una de las mujeres que dio aviso del hecho a los efectivos de la Comisaría 52, al activar el alerta S.O.S desde la app Neuquén Te Cuida.

En medio del forcejeo, el cadete recibió heridas de arma blanca en un pómulo y en el sector intercostal izquierdo. Tras la intervención de los vecinos, se pudo separar a la víctima y se comenzó a linchar al delincuente, quien en el proceso también terminó sufriendo heridas graves, cuyo detalle no fue informado.