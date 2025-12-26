Presupuesto 2026: Julieta Corroza acompañará el proyecto de Milei y dejó algunos reclamos

La senadora neuquina exigió mayor equidad en la distribución de recursos, el reconocimiento del aporte energético de Neuquén al país y el pago de la deuda previsional que mantiene Nación con el ISSN.

Julieta Corroza hizo su primera intervención en el Senado durante la sesión del debate del Presupuesto 2026.

En su primera intervención en el Senado de la Nación , la senadora neuquina Julieta Corroza confirmó que votará a favor del Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei . El debate en el Congreso será extenso . Hay 31 legisladores anotados para exponer, por lo que se presume que la votación se extendería al menos hasta las 22 horas.

Corroza aclaró que el respaldo llega acompañado de demandas concretas: más federalismo, reconocimiento del aporte estratégico de Neuquén y el pago de la deuda previsional que Nación mantiene con la caja del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

“Hablar por primera vez en este recinto es un honor y una grandísima responsabilidad”, inició, agradeciendo a los neuquinos que optaron por La Neuquinidad para representarlos en el Congreso. Corroza definió el acompañamiento al presupuesto como un “acto de madurez democrática”, aunque remarcó que “cumplir también lo es”.

Neuquén como ejemplo de orden: austeridad, redistribución y trabajo propio

La senadora dedicó buena parte de su discurso a detallar el camino que, según afirmó, permitió a Neuquén ordenar sus cuentas, equilibrar el déficit fiscal y avanzar en inversión pública con fondos propios desde la llegada de Rolando Figueroa al gobierno provincial.

Apoyada en tres principios, austeridad, orden y enfoque en la gente, sostuvo que la provincia eliminó gastos superfluos, redujo planes sociales irregulares y reempadronó beneficiarios, pasando de 26 mil a 9 mil.

“Todas estas decisiones las tomamos para ordenarnos”, señaló, y explicó que ese orden no fue un fin en sí mismo sino una herramienta para redistribuir, traducida en obras, infraestructura y oportunidades.

Corroza destacó que Neuquén afrontó compromisos históricos de infraestructura atrasada, calculados en 4 mil millones de dólares, y que lo hizo con consenso político interno: “La Neuquinidad es una alianza que reúne ideologías de izquierda a derecha, pero nos une sacar adelante a Neuquén”.

“Neuquén no recibe todo lo que aporta”

La senadora subrayó el peso estratégico de Vaca Muerta en la economía nacional: “Hablar de Neuquén es hablar de energía… hoy el aporte ronda los cuatro puntos del PBI”.

Aun así, remarcó que la provincia no ve reflejado en recursos lo que genera, aunque insistió en que el enfoque no es la queja sino la proyección a futuro del desarrollo energético.

Destacó además el acompañamiento de Nación en políticas para sostener ese crecimiento, aunque reconoció dificultades recientes por el descenso del precio internacional del petróleo y el impacto inflacionario interno, que exigieron equilibrar el déficit con “trabajo neuquino”.

Inversión con recursos propios: hospitales, seguridad y escuelas técnicas

Corroza afirmó que el orden fiscal permitió sostener una agenda de obras y equipamiento con fondos provinciales. "Estamos haciendo 35 mil metros cuadrados de hospitales y centros de salud, invirtiendo en cárceles y comisarías, equipando a la Policía, pero también estamos invirtiendo en 85 mil metros cuadrados de escuelas, de las cuales 45 mil son de técnicas, porque entendemos lo que va a demandar Vaca Muerta" repasó.

También señaló la desigualdad en los puntos de partida educativos dentro de la provincia y destacó el plan de becas provinciales, al que definió como “el más ambicioso de Latinoamérica: más de 20 mil chicos becados para que puedan estudiar".

Cajas previsionales: reclamo por la deuda

La senadora recordó que al asumir el gobierno provincial, el ISSN presentaba una caja previsional deficitaria, situación que "fue equilibrada y saneada".

Sin embargo, subrayó que Nación adeuda unos $230 mil millones, y planteó que sería justo “premiar a quienes hacen bien las cosas”.