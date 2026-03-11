Un criminal neuquino sumó más años de cárcel por una vieja causa narco

Había sido investigado por formar parte de una presunta banda pero las pruebas lo favorecieron. Otros cómplices recibieron penas de tipo condicional.

Un narco del sector Atahualpa, en el oeste de la ciudad, tuvo que volver a los tribunales para que se defina una vieja causa penal en su contra. A pesar de que se investigaba a una presunta banda, los elementos de prueba no fueron suficientes y recibió una pena de solo 4 años de cárcel por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El castigo recayó en el temible Maximiliano Claudio Robledo, de 32 años. El narco, que estaba bajo la lupa de la justicia federal, viene de otro proceso reciente pero en la justicia neuquina por el homicidio de su exsocio narco, Matías López . La causa se definió el año pasado y recibió una pena de 12 años y medio de cárcel.

"La Tía" de Villa La Angostura cayó presa en varias oportunidades en el marco de investigaciones por narcomenudeo.

Durante esta semana, Robledo y otros cinco imputados se presentaron ante el Tribunal Oral Federal de esta capital (TOF) para la definición de una causa donde se les atribuía la venta de drogas en kioscos distribuidos en distintos barrios.

Una investigación que se remonta a 2019

La investigación fue realizada por la Policía Federal y se extendió por varios meses. Tanto Robledo como otras personas, que incluían a un exsocio, Matías López, estaban bajo la lupa de los sabuesos de Narcóticos desde 2019. Sin embargo, los procedimientos se concretaron recién en 2021 y el resultado fue muy positivo, con el secuestro de destacadas cantidades de cocaína.

Los allanamientos se llevaron a cabo en los barrios 2 de Mayo, Parque Industrial y un domicilio ubicado sobre calle Intendente Serrano Alejo. En esta última propiedad, fue donde se encontró la mayor cantidad de droga y que superó el kilo. De acuerdo a la investigación, fueron incautados 1 kilo 300 gramos de cocaína y, 70 gramos de marihuana.

El proceso en contra de los sospechosos se estiró en el tiempo y a fines de 2024 se vio frustrada la concreción de un debate oral. Finalmente, en el presente año, el Ministerio Público Fiscal y la defensa acordaron un juicio abreviado, que fue presentado el mes pasado ante el TOF.

Lejos de las expectativas de atribuirles el agravante de formar parte de una organización delictiva, los principales acusados fueron condenados solo por venta de estupefacientes.

Balanza Kiosco Narco en Neuquen.jpg La gran cantidad de droga encontrada en la casa del albañil determinó que la justicia federal no tuviera dudas a la hora de condenarlo.

El hombre que recibió el mayor castigo fue el condenado Robledo, quien sumará 4 años a la pena que cumple en la actualidad por el homicidio de Matías López. De esta forma, deberá purgar un castigo de 14 años y medio de cárcel.

En tanto, otros dos supuestos cómplices con domicilio en el barrio Social y Parque Industrial, se les impusieron castigos condicionales de dos años.

Un profesor de inglés bajo sospecha

Asimismo, entre los imputados, había un profesor de inglés, con domicilio en Balsa Las Perlas y que se comprobó que había sido involucrado porque se encontraba en la propiedad donde fue incautada la mayor cantidad de cocaína. En su caso, el MPF consideró que debía ser considerado partícipe secundario en el delito de tenencia de estupefacientes y se le impuso un castigo en suspenso de dos años.

Durante los procedimientos, se secuestró una camioneta Chevrolet S10. En el fallo, se determinó que siga bajo custodia de la justicia federal y podría ordenarse su decomiso.

La investigación involucró a narcos de Bariloche debido a una presunta conexión en esa ciudad rionegrina, donde también se incautaron drogas.