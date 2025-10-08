Cumplirá 12 años y medio de cárcel por balear mortalmente a un hombre en la cabeza

Un pistolero del barrio San Lorenzo Sur aceptó su responsabilidad por un hecho ocurrido a principios de año. Le pidió disculpas a la familia de la víctima.

Los acusadores y la defensa llegaron a un acuerdo y el acusado cumplirá un castigo de 12 años y medio de cárcel efectiva.

Un criminal del barrio San Lorenzo Sur aceptó su responsabilidad por balear a quemarropa a un hombre y cumplirá un castigo de 12 años y medio de cárcel efectiva.

En una audiencia de procedimiento abreviado realizada este martes en la Ciudad Judicial, la asistente letrada Carolina Gutiérrez presentó un acuerdo de partes mediante el cual Maximiliano Claudio Robledo fue declarado penalmente responsable por el homicidio de Matías López y luego, fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión efectiva.

Entre las 23:30 del 12 de febrero y las 0:30 del día siguiente de este año, Robledo y López, quienes se conocían y mantenían un conflicto previo, se encontraron en una calle del sector Atahualpa de la zona Oeste de Neuquén capital. Por este motivo, al verlo, Robledo le disparó a López mientras iba en su auto y, al no lograr herirlo, lo persiguió, volvió a efectuarle disparos y lo mató.

El hecho fue cometido cuando la víctima, que iba en un vehículo junto a su pareja y su hija, se dirigía hacia la casa de un familiar ubicada en el barrio San Lorenzo Sur. En el trayecto, pasaron frente a la vivienda del imputado, quien se encontraba en la parte exterior junto a otras personas. Allí se produjo una discusión entre López y Robledo por un conflicto previo. Cuando el conductor del auto comenzó a alejarse, el acusado efectuó al menos un disparo con arma de fuego hacia el vehículo. López frenó y le recriminó la actitud, pero al ver que el grupo de personas se acercaba al auto, decidió escapar del lugar y retornar a la casa en la que había estado minutos antes del incidente. Fue allí, cuando junto a su pareja e hija intentaban ingresar a la vivienda, que recibió un disparo en la cabeza, efectuado por el imputado, quien inmediatamente después se dio a la fuga. López falleció a causa de un traumatismo cráneo-encefálico grave, producido por una herida de proyectil de arma de fuego.

Acusado por homicidio simple

Como parte del acuerdo, la fiscalía mantuvo la misma acusación contra Robledo que le atribuyó desde la audiencia de formulación de cargos, por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor (artículos 41 bis; 45 y 79 del Código Penal).

tribunal juez Giorgetti Gentileza Poder Judicial Neuquén

La querella particular que intervino en representación de la familia de López adhirió a los hechos, calificación legal y prueba presentados por la fiscalía. El imputado, por su parte, reconoció haber cometido el homicidio.

En relación a la pena Gutiérrez describió los agravantes y atenuantes particulares del caso y pidió que se le impongan a Robledo 12 años y 6 meses de prisión. La querella y la defensa se mostraron a favor de que el caso se resuelva con un acuerdo que implique la declaración de responsabilidad y la imposición de la pena requerida por la funcionaria del MPF.

Ya empezó a cumplir el castigo

Tras escuchar a las partes, el tribunal colegiado que estuvo a cargo de la audiencia, integrado por los jueces Natalia Pelosso, Luis Giorgetti y Cristian Piana, avaló el acuerdo. De esta forma, el tribunal declaró la responsabilidad de Robledo y lo condenó a 12 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Tanto la fiscalía como la querella y la defensa de Robledo renunciaron a los plazos de impugnación por lo que el imputado comenzó a cumplir la pena de forma inmediata.