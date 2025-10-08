Impactante video: un motochorro arrastró una monja por la calle y la dejó inconsciente

La monja caminaba por la vereda cuando el delincuente en moto la arrastró varios metros hasta dejarla inconsciente.

Bajo la luz del mediodía, se registró un violento robo donde una monja fue víctima de un arrebato por parte de un delincuente que circulaba a bordo de una moto, que la arrastró durante varios metros hasta dejarla inconsciente, tirada en la vereda.

Las imágenes registradas por una cámara de seguridad del lugar muestran la violencia del episodio, y además provocaron indignación entre los vecinos.

Según los registros del sistema de seguridad del barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba, la mujer caminaba por la vereda cuando un motochorro se acercó rápidamente desde atrás y le arrebató el bolso con fuerza .

La víctima intentó resistirse, pero el delincuente aceleró, provocando que la mujer cayera al asfalto y fuera arrastrada varios metros en la calle. Después de dejarla inconsciente, el agresor recogió las pertenencias y huyó a toda velocidad.

Minutos después, los gritos de la víctima y el ruido del motor alertaron a los vecinos, quienes llamaron de inmediato al servicio de emergencias. La monja fue trasladada a un centro de salud local, donde permanece internada aunque fuera de peligro.

Ataque a una monja que quedó inconsciente en la calle Vecinos del barrio Las Palmas acudieron inmediatamente al lugar tras escuchar los gritos de la monja.

Por el momento, la Policía de Córdoba no logró identificar al atacante, aunque continúa revisando las grabaciones de cámaras de seguridad y recabando testimonios de testigos que puedan ayudar a localizarlo. Las autoridades consideran que las imágenes podrían ser decisivas para encontrar al responsable del brutal robo.

El reclamo de los vecinos ante el violento robo

El robo reavivó el reclamo de los residentes por una mayor presencia policial. Una vecina del barrio declaró: “Vivimos con miedo. A cualquier hora te pueden atacar”. El hecho se suma a una serie de arrebatos y entraderas que los vecinos denuncian, vienen ocurriendo hace varios meses.

El episodio refleja el temor cotidiano que enfrentan los cordobeses, donde delincuentes en moto aprovechan cualquier descuido para cometer robos a plena luz del día. Los reclamos de la comunidad incluyen patrullajes constantes y controles más estrictos para prevenir ataques similares.

Antecedentes de violencia en la ciudad

El caso recuerda otro episodio reciente en Córdoba, cuando un motochorro intentó robarle a la periodista Sofía Pérez D’Abreu durante un móvil en vivo para el canal C5N. La reportera se encontraba frente a la Clínica Vélez Sarsfield, en la calle Naciones Unidas 984, cuando un delincuente intentó arrebatarle el celular.

El momento fue captado en transmisión en vivo, mostrando la reacción de pánico de la periodista y la rapidez con la que el ladrón escapó. Este hecho, junto con el ataque a la monja, evidencia la vulnerabilidad de los vecinos ante robos violentos y la necesidad de medidas de seguridad más efectivas.

Los especialistas en seguridad sugieren que estos incidentes no son aislados y que la combinación de motochorros y espacios poco vigilados convierte a la ciudad en un terreno propicio para el delito. Los vecinos esperan que las autoridades actúen con rapidez para evitar nuevos robos y restablecer la confianza en las calles de Córdoba.