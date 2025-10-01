Robo cerca de Santa Genoveva: entraron a una casa y se llevaron dólares y joyas

Los ladrones eran al menos dos y se trasladaban en un Peugeot 307. El hecho ocurrió en una vivienda sobre la calle Pinar.

En medio de los reclamos por inseguridad en varios barrios de la capital neuquina, la Policía logró frustrar el robo a una vivienda céntrica, aunque los delincuentes lograron darse a la fuga aún con las manos vacías. El propietario afectado pudo recuperar dinero y joyas del botín. La Policía ya investiga para identificar a los autores.

Según informó la Policía, el hecho de robo tuvo lugar el lunes por la noche, en una vivienda ubicada en calle Pinar, en el barrio Área Centro Este de la ciudad. Alrededor de las 21:30, personal de la Comisaría Primera acudió tras un aviso del Centro de Operaciones Policiales (COP), que informó de la presencia de un vehículo sospechoso merodeando por la zona.

Al llegar al sector, los efectivos visualizaron un Peugeot 307 blanco estacionado con las luces encendidas, momento en que dos hombres salieron de una vivienda y emprendieron la huida.

Comisaria Primera

Los efectivos rápidamente salieron tras ellos y lograron interceptar a uno de los sospechosos en la intersección de calles Pinar y Mendoza, donde se produjo un forcejeo con el personal policial. El individuo logró escapar a bordo del Peugeot, pero arrojó un bolso negro que contenía pertenencias del propietario de una vivienda de las inmediaciones, la cual descubrieron luego que había sido forzada y presentaba la cerradura dañada y el interior revuelto.

Horas más tarde y tras ser convocado a comisaría, el damnificado reconoció el bolso como propio y detalló que contenía joyas, un par de auriculares, dólares estadounidenses y una importante suma de dinero en pesos argentinos que habían sustraído los ladrones de su domicilio.

Por otro lado, en el lugar del hecho se realizaron pericias y se levantaron rastros dactilares, mientras que la Fiscalía de turno dispuso la entrega inmediata de los bienes recuperados y dio intervención a la Oficina de Investigación Zona Noroeste para continuar con las pesquisas y así poder dar con los ladrones. También se analizan cámaras de seguridad del sector.

El aviso de una vecina permitió demorar a tres ladrones

El aviso de una vecina y el trabajo del Centro de Monitoreo de cámaras de Neuquén fueron claves para que la Policía logre demorar a tres ladrones y recuperar una herramienta que había sido robada. Habían escondido un taladro en una vivienda.

Según informó la Policía, todo inició el miércoles por la tarde, cuando una vecina llamó a la Comisaría Cuarta del barrio Alta Barda para informar que había visto a tres personas caminando y transportando lo que parecía ser un taladro, en circunstancias que le resultaron llamativas.

Por este motivo, los efectivos de esa jurisdicción dispusieron un patrullaje por la zona, iniciando la búsqueda de los sospechosos en base a la descripción y ubicación aportada por la mujer.

robo taladro

A los pocos minutos, lograron dar con tres sospechosos que coincidían con la descripción, pero no portaban la herramienta presuntamente robada, por lo que se pidió colaboración al personal del Centro de Monitoreo.

Mediante las cámaras urbanas, se constató que habían abandonado el taladro en una vivienda del sector Cordón Colón y de allí mismo se pudo recuperar minutos más tarde.