Inseguridad: un vecino de Melipal sufrió dos robos en menos de 24 horas y todo quedó grabado

Los robos fueron cometidos sobre dos autos. En uno de los videos, se observa con claridad el rostro del ladrón.

La inseguridad afecta a muchos barrios de la capital neuquina, pero un vecino del barrio Melipal sufrió dos golpes en la última hora que preocupan. En menos de 24 horas, le robaron dos veces de sus vehículos estacionados y asegura que hay más hechos cada día.

Marcelo es el vecino afectado y relató este martes en Radio 7 que los últimos dos robos que sufrió fueron perpetrados con menos de 24 horas de diferencia entre uno y el otro. El primero de ellos fue el domingo pasado, alrededor de las 21, mientras que el segundo ocurrió el lunes de esta semana, alrededor de las 18.

Las dos secuencias fueron registradas por cámaras de seguridad de la cuadra. En el primer caso, dos delincuentes se acercaron a un Peugeot estacionado en la vereda propiedad de la víctima y, ocultándose cada vez que pasaba un auto, le forzaron el capot y al parecer intentaron sustraerle la batería.

Finalmente, se retiraron con las manos vacías antes de ser descubiertos por algún testigo.

Los vecinos de Melipal están hartos de los robos

Sin embargo, al día siguiente se hicieron presentes en el lugar otros dos delincuentes (se desconoce si son o no los mismos) a bordo de una moto y ambos con cascos cubriendo sus rostros, aunque esta vez se acercaron a otro auto, también propiedad de la víctima: un Ford Escort blanco. Uno de ellos bajó del rodado y se acercó al vehículo, tras lo cual intentó forzar la luneta.

El paso de un automovilista por ese sector casi que frustró el robo: los ladrones se fueron antes de ser vistos en el acto ilícito, pero pocos minutos más tarde, cuando vieron la calle nuevamente desolada, regresaron a su objetivo. Esta vez tuvieron éxito y lograron tomar un compresor de aire del interior del auto, tras lo cual se dieron a la fuga.

Melipal es "tierra de nadie"

Aunque Marcelo destacó que siente que los delincuentes se la han "agarrado" con él, lo cierto es que consultó entre más vecinos y le han confirmado que no ha sido la única víctima de robos en el sector. De hecho, los videos en las redes sociales también han despertado un sentimiento común: Melipal y otros sectores de la capital se sienten como "tierra de nadie" y "zona liberada".

A comisaria-21-barrio-melipal.jpg

Respecto a la identidad de los ladrones, el vecino está seguro que "son los mismos" y que la Policía los tiene que tener identificados por ser gente del ambiente. Ya realizó las correspondientes denuncias en la Comisaría 21 que tiene competencia en esa jurisdicción. De hecho, curiosamente, esa sede policial se encuentra apenas a dos cuadras de donde se cometieron los robos, lo que demuestra que los propios delincuentes se sienten impunes.

Los videos fueron compartidos por la víctima para alertar a otros y denunciar la falta de protección que se observa en el barrio.

En julio pasado, los vecinos del barrio La Sirena denunciaron una actividad similar de los delincuentes, que pasan y roban mayormente elementos de los patios, en especial en horarios nocturnos.