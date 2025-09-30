Escándalo por un falso inspector de tránsito que pedía coimas millonarias

El hombre había sido despedido años atrás por corrupción, cuando era agente de tránsito. Una pareja lo denunció tras ser víctima de su extorsión.

Un exinspector de Tránsito fue detenido este domingo en el centro de Salta tras hacerse pasar por inspector y extorsionar a conductores con coimas millonarias . El hombre había sido despedido años atrás por hechos de corrupción y actuaba con uniforme oficial para montar el engaño.

Según algunos testigos, el hombre operaba sólo y apuntaba principalmente a motociclistas sin casco o con papeles incompletos .

Esta clase de extorsión se conoció cuando una pareja que circulaba en moto por el centro de la ciudad norteña y fue abordada por el falso inspector. Según su relato, el acusado les informó que debían pagar una infracción de $450.000 por no usar casco. Acto seguido, les ofreció "arreglar" la situación por $100.000. Ante la imposibilidad de abonar esa suma, los jóvenes entregaron $30.000.

Cómo era el modus operandi del presunto inspector para pedir coimas

Una de las víctimas del hombre relató por Facebook lo ocurrido en plena vía pública, cuando circulaba con su pareja en una moto 110cc y fueron detenidos por el supuesto inspector.

Desesperados, los jóvenes explicaron que no contaban con la suma pedida por el delincuente. Tras insistir, entregaron lo poco que tenían: unos $30.000, aunque luego constataron que el individuo realizaba la misma maniobra con otros conductores. Indignados, lo siguieron y lograron grabarlo en video.

Cuando intentaron recuperar el dinero, el falso inspector se negó y la discusión derivó en una pelea en plena vía pública, momento en el que intervino la Policía. El acusado terminó devolviendo apenas $19.000 de lo que había recibido.

Inmediatamente, la pareja realizó la denuncia correspondiente por el robo que sufrieron. Según indicaron, incluso, fueron maltratados por algunos efectivos. La situación cambió cuando otro oficial reconoció al acusado y reveló que se trataba de un ex trabajador de Tránsito en "código rojo", es decir, una persona con antecedentes graves y problemas de adicción.

Desde la Policía confirmaron que el hombre había sido despedido meses atrás debido a hechos de corrupción. Es así que el hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras que los voceros consultados confirmaron que no era la primera vez que protagonizaba hechos similares y que cada fin de semana repetía la maniobra en distintos puntos de la ciudad.

Gendarmes cobraban coimas a los camioneros en las rutas con efectivo y transferencias

En un operativo judicial reciente, al menos 14 efectivos de Gendarmería Nacional fueron detenidos tras ser acusados de solicitar coimas a camioneros que tenían algún tipo de irregularidad en su documentación.

La orden de detención fue emitida por el Juzgado Federal de Río Cuarto, bajo la dirección del juez Carlos Ochoa, con participación del fiscal federal Cabanillas.

Según el relato de los conductores de transporte de cargas, habrían sido extorsionados para pagar sobornos para continuar circulando, incluso con documentos exigidos incompletos o con falencias, derivó en la detención de 14 gendarmes de distinta jerarquía del destacamento de la localidad cordobesa de Sampacho.

La investigación comenzó en febrero de este año tras la denuncia de un camionero que se "cansó" de pagar coimas. En este sentido, se llevaron a cabo 25 allanamientos en diversas provincias -incluyendo Santa Fe, Catamarca y Salta- que derivaron en los arrestos, realizados en el destacamento de la Gendarmería sobre Ruta Nacional N°8 y en domicilios particulares vinculados a los acusados.