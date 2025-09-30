El original anuncio de Dybala y Oriana Sabatini: así revelaron que esperan su primer hijo

La pareja eligió la complicidad y la creatividad para compartir la noticia de su primer hijo. El anuncio emocionó a familiares, amigos y fanáticos.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini sorprendieron a sus seguidores al revelar que esperan su primer hijo . Lo hicieron con un gesto cargado de ternura y simbolismo: a través de redes sociales, donde la complicidad que los caracteriza volvió a ser protagonista. La pareja apostó a la memoria compartida y a un toque de humor para darle vida a un anuncio que rápidamente se volvió viral.

En sus cuentas de Instagram, el futbolista y la cantante publicaron una animación inspirada en Danny Phantom, la serie que en el pasado ya habían usado para blanquear su romance. Esta vez, los personajes animados aparecen abrazados frente a una cuna, con Oriana tocando su vientre en señal de la llegada del bebé. El contorno verde brillante del dibujo, fiel al estilo del programa, refuerza el guiño nostálgico que emocionó a quienes siguen su historia desde los primeros pasos.

Además de la animación, la actriz y cantante compartió un video que incluyó imágenes de su ecografía y una toma donde se deja ver su incipiente pancita. La grabación concluye con una frase breve pero contundente: “Vamos a ser papás” .

La noticia no tardó en generar repercusión. En cuestión de minutos, las publicaciones comenzaron a sumar miles de “me gusta”, entre los que se destacó el de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi. También dejaron sus mensajes de apoyo y alegría colegas y amigos como Rodrigo de Paul, Marley, Valentina Zenere, Barbie Vélez, Darío Barassi, Macarena Rinaldi, Stefi Roitman, Mau Montaner, Dalma Maradona y Leandro Paredes, entre otros. Cada reacción sumó un nuevo capítulo a la ola de celebraciones que recorrió las redes sociales.

El anuncio también tuvo una carga emotiva en el ámbito familiar. Ova Sabatini, padre de Oriana y futuro abuelo, escribió un mensaje que condensó la emoción del momento: “¡Gracias, chicos por tanta felicidad! Los amo”. Su hija menor, Tiziana, tampoco se quedó atrás y se expresó con entusiasmo: “Los amo muchoooooo, soy la más feliz del mundo”. Las palabras de los más cercanos reflejaron la expectativa con la que la familia recibe al nuevo integrante.

Guiño emotivo

Más allá del revuelo mediático, la elección de la pareja de comunicarlo con un recurso sencillo y personal demuestra cómo han sabido construir una narrativa propia para compartir su vida privada. El recuerdo de Danny Phantom no fue casual: para ellos simboliza los primeros pasos de su relación y, en esta ocasión, sirvió para sellar un anuncio que los marcará para siempre.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala padres

Cabe recordar que Dybala y Sabatini celebraron hace poco su primer aniversario de casados. La boda tuvo lugar el 20 de julio de 2024 y, al cumplirse un año, la cantante compartió imágenes inéditas de la ceremonia. “365 días de la mejor noche de mi vida, te amo esa cantidad de días multiplicados por un millón”, escribió en aquella oportunidad. En ese álbum se los pudo ver riendo, bailando y disfrutando de la jornada junto a familiares y amigos.

Hoy, la noticia de la llegada de su primer hijo suma un capítulo clave en la historia de Paulo y Oriana. Una historia que, desde su inicio, se ha contado entre la complicidad, los gestos creativos y la fidelidad de quienes los siguen de cerca. Con un mensaje breve, pero poderoso, la pareja reafirmó que las noticias más importantes no necesitan de grandes producciones para llegar al corazón de la gente.