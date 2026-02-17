Paulo Dybala reveló el particular plan que ejecutó para tener la camiseta de Riquelme en su colección

Paulo Dybala tocó el cielo con las manos tras levantar la Copa del Mundo en 2022. Eso lo coloca, claramente, en uno de los lugares más importante de la historia del deporte a la cual no accede cualquiera. Cuando lo ven sus colegas adentro del campo de juego, todos quieren su camiseta, sin embargo el enganche también desea quedarse con las casacas del rival para su colección.

En diálogo con el exrugbier Agustín Creevy y durante una recorrida por su propio domicilio, la Joya mostró una extensa colección de camisetas donde aparecieron remeras utilizada por el mítico exarquero Gianluigi Buffon, el mediocampista y amigo Leandro Paredes, entre otros. Pero hubo una que llamó la atención: la de Juan Román Riquelme .

Ante las preguntas de Creevy, contó detalles sobre cómo hizo para obtener la camiseta del actual presidente de Boca. "Para mí ahí están las mejores. Esa es de Román. Esa la conseguí yo con coleccionistas , he comprado camisetas", contó Paulo, en una frase que ilusionó al hincha del equipo debido al coqueteo que han tenido en anteriores mercados de pases.

La colección de camisetas de @PauDybala_JR



Cuá les gustó más??

Preocupación en Boca por la lesión de Paredes en la previa al partido contra Racing

El jugador campeón del mundo con la Argentina y capitán de Boca, Leandro Paredes, arrastra una molestia en uno de sus tobillos desde fines de 2025 y por primera vez en el año debió pedir el cambio en el partido de anoche en el que el Xeneize empató 0 a 0 como local contra Platense. Según informaron, el mediocampista presenta mucho dolor y podría perderse el duelo ante la Academia.

En Boca quedó preocupación por el mal rendimiento del equipo en el empate ante el Calamar y, además, por la imagen de Paredes retirándose del campo de juego y con hielo en su tobillo derecho más adelante cuándo ya estaba ubicado en el banco de suplentes. El capitán reconoció que venía jugando con un dolor que anoche se agudizó y no le permitió terminar el partido. Por eso, su presencia ante Racing del próximo viernes está en duda.

Sin especificar el origen de la dolencia, tras la igualdad ante Platense, el jugador de la Selección Argentina declaró: "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tatando de dar el máximo siempre".

Así se retiró Leo Paredes del campo de juego tras pedir el cambio y antes de recostarse en el banco con mucho dolor en su tobillo.





Lo cierto es que Paredes arrastra este esguince en su tobillo derecho desde fines del año pasado y la lesión le genera cada vez más dolor. Hasta ahora le permitió estar siempre, pero las imágenes de anoche fueron elocuentes. "No puedo pisar", les había dicho a sus compañeros cuando le dejó su lugar a Milton Delgado, a los 40 minutos del segundo tiempo. Previo a su salida del partido, Paredes no tuvo una de sus mejores noches y su nivel futbolístico también preocupó a los hinchas Xeneizes.

Sin el desequilibrio de Exequiel Zeballos, todo el juego recae en la espalda de su capitán. Por eso, entre el futbolista y el cuerpo técnico de Claudio Úbeda deberán definir si lo hacen descansar ante una parada brava como será Racing el viernes o si lo sostienen en el 11, aún a riesgo de que la lesión se agrave y deba perderse varios partidos. Titular, referente, figura y capitán, Paredes no tiene reemplazo. Su rol en el equipo no lo puede cumplir nadie, pero en caso de no estar el viernes ante Racing, su lugar en la cancha podría ser para Delgado. El juvenil es un ‘5’ nato que, a pesar de haber perdido su puesto de manera discutible, siempre que entró, cumplió. Un mediocampo con él, Santiago Ascacíbar y Williams Alarcón o Tomás Belmonte podría ser una posibilidad para el Sifón.