Cuál es el sueño que Mauro Icardi le cumplió a la China Suárez.

La China Suárez se encuentra saltando de felicidad en estos momentos. Finalmente, luego de muchas idas y venidas, pudo concretar su gran sueño junto a Mauro Icardi : viajar a conocer Japón, la tierra de sus sueños. El lugar que siempre quiso visitar y que, por un motivo u otro, nunca pudo. Hasta ahora, gracias al regalo que le hizo su actual pareja.

El dato de que la actriz y el futbolista estaban en el país asiático empezó a circular el martes en las redes sociales, mientras Wanda Nara estaba en la cresta de la ola por la polémica por su premio en los Martín Fierro. Y en la mañana del miércoles, Gustavo Méndez lo confirmó en el programa de Moria Casán. “Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez. Están en Japón. Ella no pudo ir en su momento con Marley porque estaba internada Magnolia y fue Jimena Barón”, contó, y agregó: “Después de Japón, pasan por Turquía y vienen a la Argentina y Mauro Icardi pidió ver a sus familiares”.

“Me encanta la pareja, un crack. Esto Vicuña no se lo podía dar: un viaje a Japón”, comentó entonces Moria Casán, súper picante sobre este viaje que la parejita aún no quiso mostrar en redes y que, extrañamente, emprendió junto al menos uno de los amigos más cercanos de la actriz: Marcelo “Mancha” La Torre, quien sí anduvo subiendo fotos en Instagram.

Embed - "MAURO ICARDI LE CUMPLIÓ EL SUEÑO A LA CHINA SUÁREZ": bombazo de Gus Méndez en La mañana con Moria

Hay que destacar que Japón no es cualquier destino para la China, cuyo alter ego en redes, Sangre Japonesa, se debe a su abuela materna, Marta Mitsumori, hija de inmigrantes japoneses provenientes de la prefectura de Koch. Y durante mucho tiempo, ella se lamentó de no conocer el país de sus bisabuelos. “Japón es uno de mis sueños. Nunca fui. Estuve a punto de ir con Marley, teníamos todos los pasajes, yo había invitado a mi mamá, a mi hermano y a mis hijos, pero Magnolia quedó internada una semana antes. De ahí me quedó pendiente, pero es uno de mis sueños”, había dicho la actriz hace un tiempo, en un mano a mano con Méndez.

El picante posteo de Mauro Icardi dedicado a la China Suárez

Mauro Icardi publicó en su cuenta de Instagram una foto que generó repercusión inmediata en las redes sociales. En el posteo se puede ver a la China Suárez, en bikini negra, posando de pie sobre una superficie de cemento, con una pierna apoyada en el piso y la otra sobre una pelota de fútbol. Pero además de la imagen de su pareja, lo que llamó la atención fue el mensaje dedicado por el futbolista.

Icardi acompañó la imagen con la frase: “Salí campeón en la cancha, pero el mayor campeonato lo gané en la vida @sangrejaponesa”. El texto aludió a la reciente consagración del futbolista en la liga turca con el Galatasaray. El mensaje hizo referencia tanto al logro deportivo como a su relación con la actriz, a quien mencionó directamente con su usuario de Instagram.

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La publicación se realizó dos días después de que Galatasaray obtuviera su cuarto campeonato en Turquía. La imagen y el texto llamaron la atención de los internautas, que comenzaron a comentar la publicación en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron la frase como una declaración de amor pública y otros dejaron mensajes de dudas sobre el vínculo de la pareja, sobre la verdad acerca del amor que sienten y la poca espontaneidad de las publicaciones, según palabras de los seguidores: “Si está tan seguro que es así para que lo remarca?”, “No aclares que oscurece”. Los comentarios se multiplicaron y pusieron el foco en el carácter de la exposición, señalando lo intencional del posteo.