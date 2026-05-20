Dos exjugadores de Independiente, campeones de la Sudamericana, fueron detenidos por la Policía

Los futbolistas tuvieron un conflicto con la policía, según señalaron los testigos, y terminaron arrestados por la Policía.

Hernán “Magic” Fredes y Facundo Parra , dos nombres recordados por los hinchas de Independiente por haber integrado el plantel campeón de la Copa Sudamericana 2010 , fueron arrestados por la Policía este martes en el barrio porteño de Núñez.

Según informaron fuentes policiales, los exfutbolistas circulaban en una camioneta Ford Ranger azul cuando fueron frenados por personal de la Policía de la Ciudad en un puesto ubicado sobre la avenida Del Libertador, debajo de la avenida General Paz. Durante el procedimiento, los agentes constataron que el vehículo no contaba con la documentación correspondiente, por lo que resolvieron retenerlo y dejarlo en el playón del lugar, a la espera de la grúa.

Tras esa primera intervención, Fredes y Parra se retiraron de la zona. Sin embargo, más tarde habrían regresado con otro juego de llaves con la intención de recuperar la camioneta. De acuerdo con la versión policial, uno de ellos intentó ponerla en marcha y llevársela por la fuerza, lo que derivó en un forcejeo con los efectivos que custodiaban el vehículo.

fredes y parra

Como consecuencia del incidente, ambos fueron arrestados e imputados por resistencia y desobediencia a la autoridad. Además, uno de los involucrados tuvo que ser trasladado a un hospital por una lesión en uno de sus brazos, producto del cruce con los agentes.

A la espera de la audiencia imputativa, Fredes y Parra permanecen alojados en el Centro de Admisión y Derivación Norte de la Policía de la Ciudad. El caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Norte.

Después de su retiro como futbolistas, los excompañeros en Independiente se hicieron socios y comenzaron una nueva etapa vinculada al mundo del fútbol: a principios de año fundaron Footlife, una agencia dedicada a la representación de jugadores.

Otro escándalo en Independiente con las divisiones juveniles

Independiente confirmó que presentó una denuncia penal tras detectar tres casos de grooming que involucran a menores de su fútbol infanto-juvenil.

La institución activó el protocolo interno luego de que el padre de uno de los chicos se comunicara con el entrenador de la categoría para informar que su hijo había sido víctima de esta modalidad delictiva.

Según explicó el club a través de un comunicado oficial, las autoridades recibieron de inmediato a la familia en la sede social junto con los responsables de las áreas correspondientes y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para resguardar la salud psicofísica del menor.

A partir de la denuncia inicial, se notificó a todas las áreas de la institución para reforzar la prevención y el seguimiento de este tipo de situaciones.

Independiente Grooming Inferiores (2)

En ese contexto, el equipo interdisciplinario de Casa CAI identificó otros dos casos con características similares, que fueron informados a las máximas autoridades del club.

Frente a este panorama, Independiente convocó a Grooming Argentina, cuyos especialistas fueron recibidos en el predio de Villa Domínico para coordinar charlas informativas y preventivas destinadas a concientizar sobre los riesgos de este delito.

Paralelamente, la institución reunió toda la documentación y el material necesario para avanzar con la correspondiente presentación judicial. El viernes 15 de mayo de 2026, uno de los apoderados del club y un dirigente se presentaron ante la Fiscalía N.° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia penal y entregar las pruebas recopiladas.

Además, se acordó con la fiscal a cargo regresar el lunes 18 de mayo con el objetivo de ampliar la presentación y aportar nueva información. En el cierre del comunicado, Independiente ratificó su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes y aseguró que continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra menores.