Escándalo en Radio La Red: Ignacio Malcorra lo fue a buscar a Gustavo López a la salida

El futbolista confrontó al periodista luego de que este opinara que jugó para atrás en el duelo entre Independiente y Rosario Central.

Los estudios de Radio La Red en la Ciudad de Buenos Aires se cargaron de tensión en la tarde del viernes, cuando el periodista Gustavo López terminó su programa en la emisora y a la salida lo estaba esperando Ignacio Malcorra , jugador de Independiente .

"Nacho" quedó en el centro de la polémica durante el último partido entre el Rojo y su ex club, Rosario Central , luego de errar un gol clave que hubiera cambiado el curso del encuentro que culminó con la eliminación del equipo de Avellaneda. Los hinchas comenzaron a especular, pero López llevó ese pensamiento al ámbito público: acusó al jugador de ir para atrás.

Malcorra no se quedó de brazos cruzados ante tal acusación y enfrentó al periodista. La escena se dio a conocer cuando Marcelo Palacios tomó el mando del siguiente programa y comenzó a relatar que alguien estaba "apretando" a Gustavo López cuando intentaba ingresar a su vehículo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RockAbierta2/status/2055353838144520365&partner=&hide_thread=false El video del relato de Marcelo Palacios sobre el incidente Malcorra-Gustavo López en la radio La Red. Salio en el canal de Youtube de la emisora. @NicoIndrieri @TanoDigennaro @Lugonzalezdiezz pic.twitter.com/GPkRqcAIvi — RockAbierta2 (@RockAbierta2) May 15, 2026

Los miembros del programa comenzaron a mirar por la ventana e incluso uno de ellos le hizo una seña a Palacios de que afuera había trompadas. Lo que había comenzado como un chiste para los periodistas, se transformó en un episodio tenso que requirió su intervención y la del personal de seguridad de la radio.

Según los testigos que presenciaron el enfrentamiento en las inmediaciones de la radio, el jugador le dijo a López: "No sabes la semana de mierda que pasó mi familia por tu culpa".

El descargo de Ignacio Malcorra en redes sociales

El mediocampista de Independiente, Ignacio Malcorra, publicó en sus redes sociales un descargo ante las fuertes acusaciones de los hinchas del "Rojo" de haber "ido para atrás" ante Rosario Central, club del cual es ídolo, en lo que fue la eliminación del equipo de Avellaneda del Torneo Apertura.

Independiente perdió 3-1 con Rosario Central este domingo en el estadio Gigante de Arroyito y quedó eliminado en octavos de final del Torneo Apertura.

El "Rojo" lo había empezado ganando a los 36 minutos con el gol del paraguayo Gabriel Ávalos, pero a los 47 lo empató Ángel Di María. En la mitad de un segundo tiempo parejo y tensionado como esta instancia definitoria lo ameritaba, el mediocampista Malcorra quedó solo ante el arquero Jeremías Ledesma, con la posibilidad de definir o de tocar al medio para Ávalos, pero remató mansamente a las manos de Ledesma y desperdició lo que hubiese sido el 2-1 de Independiente en el partido.

Ante esto, y sumado a su muy flojo rendimiento durante el encuentro, Malcorra fue foco de críticas de los hinchas de Independiente que lo acusaron de haber "ido para atrás" debido a su condición de ídolo en Rosario Central, equipo del cual se fue en enero de este año con dos títulos y goles en clásicos ante Newell's y que lo homenajeó en la previa del partido entregándole una camiseta con el dorsal 10 y su apellido, ante la ovación y el aplauso de todo el estadio Gigante de Arroyito.

En su Instagram, el mediocampista realizó un descargo ante estas críticas y afirmó: "Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran... pero de ir para atrás nunca. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby. Cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal. Era para arrancarle la cabeza al arquero".

“Yo elegí venir a este club gigante para poder ganar algo... perdón por el resultado y por no poder seguir avanzando”, concluyó el mediocampista, que solo marcó un gol en este semestre con la camiseta de Independiente.