Daniel "Bomba" Carrasco, capitán de Deportivo Rincón: "Es un orgullo vestir esta camiseta"

El volante central habló en la previa del partido del domingo contra Costa Brava por la novena fecha del Federal A.

Deportivo Rincón tiene en Daniel "Bomba" Carrasco a su capitán y uno de sus principales referentes. En un plantel donde hay varios jugadores de experiencia , el volante central cumple un rol clave, tanto adentro como afuera de la cancha. En ese contexto, el futbolista de 33 años habló en la previa del partido por la novena fecha del Federal A.

El próximo domingo, a las 15, el León será local de Costa Brava de General Pico en el estadio Elías Moisés Gómez, en el cierre de la primera vuelta de la etapa regular del certamen.

Los dirigidos por Pablo Castro (foto) vienen de sumar como visitante frente a Huracán Las Heras y llegan a este compromiso con la ilusión intacta y la necesidad de ganar para validar el punto conseguido en condición de visitante en la jornada anterior.

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El 1 a 1 en tierras mendocinas fue una muestra de carácter y fútbol, porque a Rincón le cobraron un penal inexistente en contra que derivó en el gol de Huracán. Sin embargo, en el complemento apareció el talento de Axel Oyola para armar la jugada de la igualdad, que llegó por Cristóbal Valbuena.

Qué dijo el capitán de Deportivo Rincón

“Desde lo anímico fue importante por cómo se dio el partido. Trajimos un punto bárbaro, pero ahora hay que validarlo acá en casa, que va a ser más importante todavía”, comenzó diciendo Carrasco.

En la previa del encuentro ante Costa Brava, el mediocampista el capitán de Rincón analizó el presente del equipo y destacó el crecimiento colectivo.

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“La primera parte del torneo creo que fuimos de menor a mayor. Estamos muy conformes, pero todavía falta. Tenemos los pies sobre la tierra y sabemos que hay que seguir mejorando y afianzando cosas como grupo y como equipo. Se está haciendo un gran trabajo”, afirmó.

Además, el Bomba remarcó la importancia de seguir construyendo el grupo: “Es un equipo prácticamente nuevo, con mucha gente grande y de experiencia. Nos vamos conociendo cada vez más y eso nos deja tranquilos en el día a día. Estamos contentos con eso”.

Pensando en el rival del domingo, Carrasco y sus compañeros no subestiman al rival y remarcan que será otro partido complejo: “Lo tomamos como una final. Sabemos que Costa Brava es un equipo duro, pero nosotros tenemos que hacernos fuertes en nuestra casa”.

Por último, dejó un mensaje para los hinchas: “A la gente decirle que siga apoyando, que para nosotros es un orgullo vestir esta camiseta. Vamos a dejar la vida para que los tres puntos se queden en Rincón y seguir escalando en la tabla, que es muy importante para nosotros”.

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Cómo se juega la fecha

El único representante neuquino de la categoría será local de Costa, el domingo, con arbitraje de Jorge Etem.

El León llegó a 9 puntos y está quinto en la zona 3 del Federal A, donde manda Atenas de Río Cuarto y cuyos partidos de la próxima fecha se jugarán todos el mismo día.

El puntero cordobés suma 13 unidades y visitará a su escolta Juventud Unida Universitario en San Luis. Atenas le lleva un punto a su inmediato perseguidor. El partido comenzará 15:30 con el arbitraje de Luis Martínez.

En el duelo mendocino de la fecha, FADEP recibirá a Huracán Las Heras desde las 11 de la mañana con Joaquín Gil como juez principal. Se trata de uno de los varios árbitros que acumulan un sinfín de desempeños polémicos.

En el otro encuentro de la jornada, Argentino de Monte Maíz será local de San Martín de Mendoza, a partir de la 15:30. Rodrigo Rivero pitará el inicio.

Cipo está tercero con 11 puntos. El próximo fin de semana tendrá descanso y en la fecha 10 recibirá a Atenas en La Visera.