Se juega la fecha 8 del Federal A: Deportivo Rincón visita Las Heras

La octava fecha del Federal A se juega este domingo y Deportivo Rincón , luego de su victoria en casa, viajó a Las Heras para enfrentarse a Huracán este domingo. El León volvió a ganar después de dos partidos y buscará mantener la racha en Mendoza. En frente, el Globo está en alza tras seis puntos consecutivos.

En el General San Martín, el Cartero José Díaz pitará el inicio del partido a las 16. El juez cordobés tendrá como asistentes a Federico Ojeda y Exequiel Agüero. Denis Chávez completará el cuerpo arbitral.

Los dirigidos por Pablo Castro vienen de recuperarse con una victoria en el Moisés Gómez el último domingo. Sobre el final derrotaron por 1 a 0 a San Martín de Mendoza y llegan a Las Heras en busca de la primera victoria fuera de casa. Uno de los puntos conseguidos de visitante fue en la misma provincia, en Russell, ante Fadep en un duelo que terminó 2 a 2. El León tiene seis unidades y está séptimo en la tabla.

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El Globo, por su parte, está quinto con 9 puntos, y viene de dos victorias consecutivas. La ultima de ellas fue de visitante ante Costa Brava por 2 a 0. En su último partido de local vencieron 1 a 0 a San Martín.

En el historial hay un solo encuentro entre ambos, es de la fecha 8 de Reválida del 2024 en Las Heras. Allí el Globo se quedó con la victoria por la mínima con un gol de Enzo Montenegro. El duelo entre mendocinos y neuquinos contará con la habitual transmisión radial de AM550 La Primera.

Cipo recibe a Juventud Unida en La Visera

Por otro lado, Cipo recibirá en La Visera de Cemento a Juventud Unida de San Luis en un duelo crucial antes de la fecha libre para el Capataz. Ambos buscan reponerse de una derrota en un sus últimos duelos. Cipolletti cayó ante Argentino, al igual que Juventud en la fecha 7 antes de su jornada libre.

El encuentro en el escenario de la calle O’Higgins será dirigido por Franco David Morón desde las 15:30. El juez oriundo de General Pico contará con la asistencia de Malvina Schiel y Rodrigo Moreno, mientras que Diego Álvarez ocupará el rol de cuarto árbitro.

La última vez que Morón arbitró a Cipolletti fue en la Visera de Cemento en la temporada pasada. Aquella tarde, por la fecha 17, el Albinegro derrotó a Germinal de Rawson por 3 a 1.

De cara a este enfrentamiento, los dirigidos por Fabián Enríquez llegan con la obligación de ganar, no solo para recuperarse del tropezón ante el Raya en Monte Maíz, sino también porque la próxima jornada Cipo tendrá fecha libre. Por ende, ante Juventud será el último partido en la primera rueda de la fase de grupos.

ON - Futbol Cipolletti vs Fadep (14) Omar Novoa

Enríquez recuperó a dos jugadores para este domingo y ya no tiene bajas en el plantel. Estrá disponible Brandon Obregón, luego de tres fechas, siendo un “refuerzo” para el once. El otro que se recuperó es Nicolás Trejo, ausente dos partidos por lesión muscular.

El Capataz viene de perder en Córdoba por 2 a 0, sin embargo sigue manteniendo el liderazgo con 11 puntos tras la derrota de Atenas ante Fadep en Mendoza. Los Albos son los escoltas con 10 y el Raya está tercero con 9, en un lote muy ajustado en la zona alta de la tabla.

Al Juve la última derrota ante Argentino de Monte Maíz por 2 a 1 le costó la punta del grupo, que fue ocupada por el Albinegro. Actualmente, los puntanos están cuartos con 9 unidades, a dos de Cipolletti.

La última vez que se enfrentaron ambos equipos fue en la Reválida del 2024. Aquel partido por la fecha 8 en el San Miguel fue un empate sin goles. El último enfrentamiento en La Visera fue en el 2022: allí Juventud se quedó con la victoria por 3 a 1 en la fecha 16.

El duelo por la octava jornada de la fase regular tendrá la transmisión radial de FM Master 105.5 junto a todas sus repetidoras y LU19 que sumará las imágenes a través de la pantalla de Canal 10. En Youtube, también Canal 10 y Cipo Pasión.