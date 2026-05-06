Uno de los rivales de Deportivo Rincón y Cipo cambió de DT y Luis Murúa tiene nuevo equipo

Después de los resultados por la séptima fecha del Federal A hubo novedades en diferentes equipos del país.

Luego de perder con Deportivo Rincón , uno de los clubes de la zona 3 del Federal A anunció el cambio de técnico. Se trata de San Martín de Mendoza , que ya no tiene a Christian Corrales y anunció la llegada de Alejandro Abaurre . El "Chacarero" ganó uno de los primeros seis partidos en la temporada y decidió meter el volantazo.

Además de la derrota 0-1 en el norte neuquino, la imagen que mostró el equipo fue pobre. Su arquero Leonardo Rodríguez tuvo mucho trabajo y fue la figura del equipo, que cayó merecidamente en tiempo adicionado por el gol de Rodrigo Herrera de penal.

Corrales (foto) fue anunciado horas después como nuevo DT de Guillermo Brown de Puerto Madryn, que está último en la zona 4 y despidió a comienzos de semana a Emanuel Trípodi, tras seis fechas sin victorias y con cuatro derrotas en el lomo.

corrales dt

Abaurre dirigió justamente al León neuquino hasta abril del año pasado. El "Cachorro", de larga trayectoria como jugador, tiene experiencia en la categoría y dirigirá a San Martín por segunda vez en su carrera.

El equipo mendocino había sido goleado por Cipo en La Visera por la segunda fecha del campeonato, cuando también se vio una imagen colectiva muy pobre.

alejandro abaurre deportivo rincon.jpg Alejandro Abaurre fue el entrenador de Deportivo Rincón. Fotos: Anahí Cárdena

"Uno siempre está al tanto y trata de seguir la categoría, mirando lo que se puede ver, porque no todos los partidos los transmiten. Siempre tratás de estar un poco en conocimiento y empapado de cada club y de los jugadores que uno conoce. Pero más allá de eso, lo más importante es estar en el día a día", declaró Abaurre a Diario Los Andes.

El primer partido del Cachorro al frente del equipo será el próximo domingo de local ante FADEP de la misma provincia.

tabla federal a cipo puntero 2

El Pity Murúa reemplazó a Duilio Botella

Dos entrenadores conocidos en la región son protagonistas de otro cambio de entrenador. Ocurrió en Santamarina de Tandil, que pertenece a la zona 4.

Luego de su experiencia en Maronese, Luis Murúa (foto) dirigirá al conjunto del centro de la provincia de Buenos Aires tras la salida de Duilio Botella.

luis murua maronese.jpg

El exentrenador de Deportivo Rincón y Cipo es uno de los entrenadores que más ganó en Santamarina, con un ascenso a la B Nacional incluido y varias campañas buenas.

Este año el registro fue de apenas una victoria, cuatro empates y una derrota, por lo que el propio técnico del club de Tandil decidió renunciar aduciendo "el desgaste del día a día" y la directiva se vio obligada a buscar otro entrenador.

En ese grupo 4 el puntero es Olimpo de Bahía Blanca, que viene de empatar sin goles en el clásico ante Villa Mitre. El aurinegro es uno de los dos invictos que quedan a nivel país. El otro es Douglas Haig de Pergamino, que lleva 19 puntos con seis victorias y una igualdad en la zona 1.