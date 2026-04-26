En 25 minutos se lo dieron vuelta a Deportivo Rincón, que perdió de nuevo en Río Cuarto

Con varias ausencias por lesión, el León cayó ante Atenas por la sexta fecha del Federal A.

En el cierre de la sexta fecha del Federal A , Deportivo Rincón tuvo un mal segundo tiempo y cayo 3 a 1 con Atenas de Río Cuarto . Luego de la derrota ante Cipo , el León tuvo que rearmarse por la gran cantidad de bajas por lesión, pero volvió a sufrir una dura caída.

Bruno Di Bello, Juan Achetoni, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz y Héctor Rueda quedaron fuera de los convocados para este viaje por problemas físicos. Después de hacer un primer tiempo interesante e irse arriba al vestuario, el equipo neuquino no hizo pie y en 25 minutos se lo dieron vuelta.

En un partido trabado y difícil, las llegadas a los arcos no abundaron. Apenas un gol anulado al local y una chance de Cristian Cangá , que no llegó a definir entre el punto del penal y el área chica.

El colombiano y Cristóbal Valbuena, en su primera titularidad, fueron los más destacados en la ofensiva del León.

Llegando a la media hora, Rincón pegó primero. Tras un lateral largo, la peinó Cangá y apareció Ezequiel Ávila para poner en ventaja a la visita con un derechazo de volea.

DEPORTIVO RINCÓN ATENAS DE RÍO CUARTO ÁVILA FESTEJO

En el último tramo de la etapa inicial, la visita justificó la diferencia y el propio Ávila casi aumenta la cuenta en un tiro libre generada por Cangá.

Rincón se fue al descanso 1 a 0 arriba y la noche pintaba bien, pero a la vuelta de los vestuarios no lo pudo aguantar.

En una pelota parada, Rafael Ríos apareció para empatarlo de cabeza antes del segundo minuto del complemento.

DEPORTIVO RINCÓN ATENAS DE RÍO CUARTO

Pablo Castro movió el banco buscando respuestas, pero la tendencia que se marcó apenas iniciada la etapa final, no cambió.

Rincón pasó de ganar a padecer el partido, Cangá casi no tocó la pelota y a su equipo le costó mucho plantarse en campo rival.

Del otro lado, Alejo Mainero había pasado desapercibido en los primeros 45', pero fue clave para Atenas. A los 22' metió un gran anticipo de cabeza para poner en ventaja a su equipo y dos minutos más tarde le sacó provecho al error de Nicolás Dibello. El defensor no pudo rechazar y la pelota le quedó servida al rival, que estampó el 3-1.

Valbuena respondió llegando a la media hora con un disparo de media distancia, en el primer intentó de peligro de Rincón en el segundo tiempo. Después, el ingresado Facundo Miguel armó una buena jugada, pero le faltó precisión en el remate final.

Fue la segunda derrota consecutiva para el León, que en la próxima será local de San Martín de Mendoza.

SÍNTESIS

Atenas de Río Cuarto: Matias Soria; Rafael Ríos, Francisco Araya, Augusto Suarez, Agustín Galeazzi; Ignacio Castro, Marcos Rivadero, Facundo Quiroga, Franco Schiavoni; Emiliano Gómez; Alejo Mainero. DT: Gastón Leiva

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Jonatan Fleita, Rodrigo Herrera y Carlos Esteves; Cristóbal Valbuena, Cristian Correa, Daniel Carrasco y Ezequiel Ávila; Axel Oyola y Cristián Cangá. DT: Pablo Castro

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Goles: PT 30, Ávila (DR). ST 8 Ríos (A), 22 y 24 Alejo Mainero (A).

Cambios: ST 15 Cristian Estigarribia por Ávila (DR), 23 por Jorge Rossi y Facundo Miguel por Oyola y Correa (DR), 25 Martín Vera por Quiroga (A), 34 Luciano Gutiérrez por Gómez (A), 35 Rodrigo Montes y Jair Blanco por Di Bello y Cangá (DR), 41 Mauricio Mansilla y Mariano Martínez por Castro y Mainero (A).

Árbitro: Luis Martínez

Cancha: estadio 9 de Julio