Deportivo Rincón y Cipo tienen árbitro confirmado: qué pasará con el público

El León y el Capataz se enfrentarán el próximo sábado por la quinta fecha del Federal A.

Por tercera temporada consecutiva, Deportivo Rincón y Cipo comparten categoría y zona en el Federal A . El próximo sábado se verán las caras por primera vez en el año, en el duelo válido por la quinta fecha del vigente certamen, donde integran el grupo 3.

El Consejo Federal oficializó horarios, días y árbitros para los partidos del fin de semana. El encargado de impartir justicia será Fernando Marcos, uno de los jueces que no tiene antecedentes escandalosos en la categoría. Estará acompañado por Emiliano Bustos y Felipe Zonco como asistentes, con Diego Álvarez como cuarto árbitro.

El pitazo inicial en el estadio Elías Moisés Gómez de Rincón de los Sauces se dará a las 16 y será el único de los partidos de la zona 3 del sábado.

El resto va el domingo con FADEP de Mendoza-Juventud Unida de San Luis (11 de la mañana), Huracán Las Heras-San Martín de Mendoza (a las 15) y Costa Brava de General Pico-Atenas de Río Cuarto (19:30). Argentino de Monte Maíz tiene fecha libre.

El dato estadístico más contundente en las primeras cuatro fechas del grupo es que sobre 16 encuentros no hubo victorias visitantes. Además, ningún equipo ganó o perdió más de un partido.

tabla federal zona 3

Los horarios diversos a los habituales se deben a que el domingo a las 17 se disputará el Superclásico del fútbol argentino entre River y Boca, el partido más convocante para los futboleros del país.

Sin público visitante

Desde Deportivo Rincón emitieron un comunicado en el que aclaran que por orden del Consejo Federal no se permite la presencia de público visitante. Solo estará habilitada la concurrencia de simpatizantes locales en el estadio de la ciudad del norte neuquino.

Esta aclaración, que ya fue hecha en años anteriores, se debe a la cercanía entre las ciudades de los equipos involucrados y la intención de algunos hinchas de Cipo de viajar a Rincón.

"Se realizarán controles de seguridad, Añelo y accesos a Rincón de los Sauces, solicitando identificación a las personas que circulen por esas zonas y en el ingreso al estadio", puntualizaron en el comunicado.